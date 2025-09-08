Thibaut Courtois es el nuevo inversor de una histórica discoteca en Bélgica

Thibaut Courtois, guardameta del Real Madrid y referente de la selección de Bélgica, suma un nuevo proyecto empresarial a su trayectoria fuera de los terrenos de juego. El arquero forma parte de un grupo de inversores que impulsará la reapertura de la emblemática discoteca Versuz, en la ciudad de Hasselt, según informó este lunes el diario local Het Belang van Limburg.

Ubicada cerca de Bree, el municipio natal de Courtois, la sala fue durante décadas un punto de referencia en la vida nocturna belga y europea. Por su escenario pasaron reconocidos DJs como David Guetta, Tiësto o Martin Solveig. Sin embargo, el local cerró en mayo de este año con el objetivo de transformarse en un espacio moderno para conciertos y grandes eventos.

El fundador de Versuz Yves Smolders detalló que la nueva etapa del recinto contempla un aforo de 4.000 personas, gracias a la integración de la antigua discoteca con el Area V, un espacio contiguo. La renovación incluirá tecnología avanzada en sonido, iluminación y servicios para el público, con el fin de competir en el mercado internacional de ocio nocturno.

Smolders mantiene desde hace años un vínculo cercano con Courtois, a quien organizó en 2021 la fiesta posterior a su boda en Cannes. Esta relación habría sido clave para que el portero decidiera involucrarse en el proyecto.

No es la primera incursión empresarial del arquero en la industria musical. En 2019, Courtois ya participó en Artist Amplifier, un centro musical con sede en Hasselt que incluye una escuela de DJ, un sello discográfico y una agencia de contratación artística.

