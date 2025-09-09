Acusan a hombre de matar a dos personas que conoció en una aplicación de citas en California

Un hombre de California fue acusado de asesinar a dos hombres y de intentar matar a un tercero, a quienes conoció a través de una aplicación de citas, señalaron los fiscales, quienes describieron los crímenes como “inexplicables” y “depredadores”.

El sujeto, identificado como Rockim Prowell, de 34 años, proveniente de Inglewood, enfrentó cargos de asesinato por las muertes ocurridas en 2021 y 2023, informó ABC News.

La oficina del fiscal del condado de Los Ángeles declaró que Prowell conoció a sus víctimas a través de una aplicación de citas no identificada. Una de las víctimas, Miguel Ángel King, de 51 años, se reunió con Prowell el 20 de julio de 2021. La fiscalía alegó que Prowell asesinó a King y robó su vehículo.

La “evidencia forense recuperada del vehículo vinculó a Prowell con el asesinato”, indicó la oficina del fiscal de distrito. Los restos de King fueron encontrados en el Bosque Nacional de Los Ángeles en agosto de 2021.

La segunda víctima, Robert Gutiérrez, de 53 años, interactuó con Prowell a través de la misma aplicación y se reunió con él el 21 de agosto de 2023. La familia de Gutiérrez denunció su desaparición dos días después, pero su cuerpo nunca fue encontrado.

Tercera víctima logró escapar

Una tercera víctima, que se encontró con Prowell el 22 de febrero de 2024, logró escapar de un presunto ataque. El hombre fue atado, golpeado con un bate de béisbol y perseguido por Prowell, quien lo atropelló con un vehículo, causándole una pierna fracturada.

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, expresó en un comunicado que las víctimas “fueron engañadas, haciéndoles creer que se reunían por un solo motivo, solo para enfrentarse a una violencia inexplicable”.

Hochman agregó que “estos fueron actos depredadores que demostraron un total desprecio por la vida”. Los vehículos de las dos víctimas de asesinato se vincularon con Prowell, quien fue descrito como un ladrón en serie. Cuando Prowell fue arrestado, el auto de Gutiérrez se encontró en su garaje.

Cargos recibidos por Prowell

Prowell fue acusado de múltiples cargos, incluyendo dos de asesinato, con circunstancia especial de múltiples asesinatos, intento de asesinato, y varios cargos de robo. El sospechoso se encuentra detenido bajo una fianza de $2 millones y enfrenta una posible condena a cadena perpetua o la pena de muerte.

Los fiscales afirmaron que Prowell está actualmente en libertad condicional por robos que cometió entre 2019 y 2021 en áreas de Los Ángeles y Beverly Hills. En 2021, fue arrestado por una serie de robos en los que llevó una máscara protésica con peluca.

