Arrestan a adolescente del estado de Washington por coleccionar armas e idolatrar a tiradores masivos

Las autoridades en el estado de Washington detuvieron a un niño de 13 años luego de que la policía encontró una extensa colección de armas y escritos que detallaron “escenarios de tiroteos masivos” en su hogar. El menor pudo haber “idolatrado a tiradores masivos anteriores”.

La Oficina del Sheriff del Condado de Pierce recibió un aviso sobre el niño, quien presuntamente tenía “ideas de tirador escolar” y había hecho amenazas de muerte. La policía registró la residencia del menor el sábado por la madrugada y encontró numerosas armas aseguradas y sin asegurar.

Se descubrieron además cargadores con inscripciones sobre tiroteos escolares y escritos que hicieron referencia a tiroteos masivos. La oficial Carly Cappetto declaró a ABC News que las autoridades hallaron 23 armas de fuego, muchas de las cuales parecieron ser armas largas de fabricación casera con piezas impresas en 3D. Además, se recuperaron materiales para fuegos artificiales y explosivos.

Acusaciones y posible motivo de su delito

El niño enfrenta cargos por intento de amenaza con bomba/lesiones en una escuela, posesión ilegal de arma de fuego y posesión ilegal de fuegos artificiales, según documentos judiciales. Los padres del menor no fueron acusados en ese momento.

Los documentos judiciales señalaron que el adolescente tenía publicaciones en redes sociales desde junio, las cuales mostraron su “fascinación por los recientes tiroteos escolares/ataques con víctimas masivas”. Las publicaciones parecieron referirse a los tiroteos masivos en Columbine High School en 1999 y la escuela primaria de Uvalde, Texas, en 2022.

Las autoridades indicaron que el niño no estaba inscrito en ningún distrito escolar, y asistió por última vez al Distrito Escolar Franklin Pierce en 2021.

“Las fuerzas del orden locales nos notificaron que un joven de nuestra comunidad fue arrestado por presuntamente planear un tiroteo escolar. Seguimos trabajando con la Oficina del Sheriff del Condado de Pierce para garantizar que este individuo no represente una amenaza para nuestras escuelas ni para nuestra comunidad en general”, declaró un portavoz de distrito a ABC News.

Sigue leyendo:

– Niño de Houston es baleado tras realizar una broma viral de Tiktok a un vecino

– Al menos seis muertos tras tiroteo masivo en una parada de autobús en Jerusalén

– Hombre baleado en el cuello durante un tiroteo frente a un centro comunitario de El Bronx