Adela Micha revela todo sobre su entrevista con Christian Nodal

Adela Micha ha sido la periodista que más recientemente le hizo una entrevista a Christian Nodal, la cual ha causado un gran revuelo, porque fue en ese momento cuando él se sinceró sobre varios aspectos amorosos. Por ello, también habló sobre el proceso para conseguir la entrevista, el único convenio que tenían, su separación con Cazzu y su relación con Ángela Aguilar, entre otros temas.

“Yo sabía que esta entrevista era relevante porque, cuando le propuse a Christian hacer una entrevista larga, sabía que él tiene una importancia artística. Porque, al final del día, se le ha relacionado personal y musicalmente con otras artistas que también son muy relevantes para México y América Latina”, explicó en el programa “Me lo dijo Adela” de La Saga.

La comunicadora se vio en la obligación de desmentir una gran cantidad de rumores que surgieron tras su conversación con Nodal. Por esta razón, dejó claro cuál fue el convenio que tenían para la entrevista. Además, destacó que muchos querían que no le preguntara sobre su pasado amoroso, y ese ha sido uno de los temas que más han dado de qué hablar de él.

“El único acuerdo, que sí hubo un acuerdo, fue: ‘Hablamos de todo’. Yo, en mi desempeño como periodista, pregunto de todo, y el que responde tiene el derecho de responder y no responder. Ni modo que yo me sentara frente a Nodal cuando hay tanta especulación y tantos rumores y chismes y no le preguntara: ‘¿Cómo estuvo?'”, explicó para negar varios rumores.

Micha no quiso terminar sus declaraciones sin antes aclarar que, luego de entrevistar al intérprete del regional mexicano, no volvió a saber más de él, siendo así que descartó haber recibido una oferta económica para eliminar la entrevista del canal de YouTube. Además, dijo que tampoco se llegó a comunicar con Pepe Aguilar, y mucho menos le dijo que le pagaría.

Adela ocupó los principales titulares por la presunta cifra que habría percibido en YouTube, y ella desmintió haber ganado esa elevada suma de dinero: “Para nada, te digo que nunca más volví a hablar con Nodal. También me contó Gisela que estaban diciendo que me ordenó (que bajara la entrevista) Pepe Aguilar, pues ni que me pagara él. Luego dijeron que hice 1 millón de dólares de la entrevista. ¡Ojalá!”.

