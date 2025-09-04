El consejo que da Natalia Jiménez a Cazzu tras su batalla legal con Christian Nodal por su hija Inti

La cantante española Natalia Jiménez se ha pronunciado sobre la difícil situación legal que enfrenta Cazzu con su expareja Christian Nodal, padre de su hija Inti. En una reciente entrevista con En casa con Telemundo, Jiménez mostró su apoyo a la rapera argentina y le brindó un consejo claro sobre cómo manejar la situación si la mediación no funciona.

“Yo, con todo el cariño que le tengo a cualquier mujer que tiene hijos, y con todo el entendimiento de lo que es ser cantante y mamá, yo sí le recomendaría que si no funciona de tú a tú, tienes que ir a los juzgados”, declaró la cantante.

Jiménez, quien también ha pasado por procesos legales complicados en su propio divorcio, expresó su preocupación por la situación de Cazzu, quien recientemente compartió en el podcast Se Regalan Dudas lo dolorosa que fue su mediación con el abogado de Nodal. La rapera explicó cómo le negaron el permiso para viajar con su hija y cómo esa experiencia fue uno de los momentos más difíciles de su vida.

La difícil mediación entre Cazzu y el abogado de Nodal

Según Cazzu, durante la mediación, el abogado de Nodal le dejó claro que el permiso de viaje para su hija Inti podría ser revocado en cualquier momento. “Ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo: ‘Tenemos el control sobre ti y tu hija'”, relató la cantante. La situación dejó a Cazzu completamente devastada, enfrentando un momento de vulnerabilidad que describió como “uno de los peores momentos de mi vida”.

La postura firme de Natalia Jiménez

Natalia Jiménez, quien también ha vivido un proceso legal por la custodia de su hija Alessandra, no tardó en ofrecer su consejo a la artista argentina. Con firmeza, le dijo a Cazzu: “Tú la pariste, tú la puedes llevar a donde tú quieras”.

La cantante española recalcó que ninguna persona, por más que sea el padre, tiene derecho a limitar a una madre en lo que respecta al bienestar y la crianza de sus hijos.

Jiménez también se mostró crítica con las declaraciones de Nodal, quien en una entrevista con Adela Micha comentó que no puede ver a su hija con frecuencia debido a la distancia entre México y Argentina. “Pero pues no está tan lejos Argentina, ¿no? Con un avioncito… como ocho horitas”, comentó Jiménez, haciendo hincapié en que con los recursos que Nodal posee, podría ir a ver a su hija en cualquier momento, incluso en un avión privado.

Una lucha personal: Jiménez y su experiencia

La cantante también relató su experiencia personal durante su separación de Daniel Trueba, su exesposo, con quien tuvo que pelear legalmente para poder viajar con su hija. En su caso, la situación se complicó aún más cuando un examen antidoping a su ex reveló altos niveles de marihuana, lo que podría influir en el futuro de su custodia.

A pesar de las dificultades, Natalia destacó que, al igual que Cazzu, nunca se puede permitir que un hombre o una persona ajena a la crianza de los hijos determine la vida de una madre.

Cazzu continúa su carrera, pero la batalla no ha terminado

A pesar de los obstáculos legales, Cazzu continúa con su carrera musical. La rapera argentina se encuentra preparándose para su gira Latinaje, que incluye varias fechas en México, pero ha pasado más de un año sin poder viajar con su hija, lo que ha sido una fuente de dolor constante.

Cazzu y Nodal, quienes estuvieron juntos durante dos años, se separaron en 2024. Desde entonces, la rapera ha hablado abiertamente sobre los conflictos legales que enfrenta, incluyendo la pensión alimenticia, mientras sigue luchando por la custodia de su hija.

