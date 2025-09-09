Francia venció a Islandia tras insólito gol anulado por el VAR [Video]

La selección de Francia consiguió este martes una importante victoria 2-1 ante Islandia en medio de las Eliminatorias europeas al Mundial 2026, pero los tres puntos llegaron con polémica gracias a una participación del VAR que anuló el empate de los visitantes.

De la mano de Kylian Mbappé y Bradley Barcola, Francia se repuso a una expulsión de Aurelien Tchouameni y al asedio de Islandia, que puso contra las cuerdas en varias ocasiones al Campeón del Mundo en Rusia 2018.

De hecho, Islandia comenzó arriba en el marcador gracias a un grave error del extremo Michael Olise, quien terminó como central en un intento de salida con pelota dominada de Francia. El jugador del Bayern de Múnich cedió a la presión con un pase hacia atrás que interceptó Andri Gudjohnsen, quien puso el 0-1 al 21′.

Más adelante, un penal sobre Marcus Thuram convertido por Mbappé emparejó las acciones antes que el atacante del Real Madrid rompiera el fuera de juego con un pase desde la defensa y dejara a Barcolá libre para que marcara a placer ante la salida del guardameta rival.

¡Remontada de Francia! Escapada y medio gol de Mbappé para Barcola pic.twitter.com/OB74vy5pqT — TUDN USA (@TUDNUSA) September 9, 2025

El VAR dejó sin premio a Islandia

Francia pasó a retrasar líneas en los últimos minutos tras la expulsión de Tchouameni, lo que permitió que Islandia llegara peligrosamente al arco rival en búsqueda de la igualdad o el triunfo.

Y parecía que su recompensa llegaba sobre el final del tiempo regular. Un centro a media altura desde la derecha al 88′ sirvió para que Gudjohnsen se anticipara a Ibrahima Konaté y pusiera su doblete en la pizarra.

Pero la celebración no duró mucho. El VAR intervino en la acción y llamó al principal para que consultara un presunto empujón de Gudjohnsen a Konaté antes de anotar, en una sugerencia que terminó por dejar con las manos vacías a Islandia.

De inmediato Gudjohnsen y compañía corrieron a reclamarle al árbitro la jugada que también encendió las redes sociales, con miles de comentarios en contra de la decisión del cuerpo reglamentario.

Lo cierto es que el resultado dejó a Francia líder en solitario del Grupo D de las Eliminatorias de UEFA, con seis puntos, y relegando a la segunda posición a Islandia, que acumula tres unidades en dos encuentros.

Mira la polémica jugada aquí:

¡Tremendo robo! Eliminan empate de Islandia por jalón ‘fantasma’ pic.twitter.com/IMS9xDJB8w — TUDN USA (@TUDNUSA) September 9, 2025

