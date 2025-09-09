Guatemala rescató valioso punto en su visita a Panamá

Guatemala rescató este lunes un empate 1-1 en su visita a Panamá, en la segunda jornada del grupo A de la fase final de las eliminatorias de la Concacaf al Mundial 2026, gracias a una selección local imprecisa, a la solidez defensiva y a las intervenciones decisivas del portero Nicholas Hagen.

La primera aproximación peligrosa fue para Panamá al minuto 21, cuando un disparo de Carlos Harvey se perdió cerca del poste derecho del arco guatemalteco.

Cuando mejor jugaban los canaleros llegó el golpe de los chapines: al minuto 35, Óscar Santis aprovechó un toque de Arquímides Ordóñez y, tras ganar la espalda a los centrales, firmó el 0-1.

La reacción panameña no se hizo esperar. Apenas dos minutos después, al 37, un centro de Eric Davis encontró la cabeza de Harvey, que selló el empate a uno.

Ya en el tiempo añadido, al 45+5, Aníbal Godoy tuvo una clara para finalizar en ventaja el primer tiempo, pero el arquero Nicholas Hagen se lució con una gran atajada para mantener el 1-1 con el que se fueron al descanso.

La segunda mitad tuvo un solo dueño: Panamá, que se volcó al ataque frente a un rival que optó por replegarse y defender el empate.

A los 48, Carlos Harvey conectó un cabezazo claro tras un centro de José Fajardo, pero el balón se fue por encima del arco chapín.

Once minutos más tarde, fue el propio Fajardo quien probó de cabeza, aunque Hagen volvió a responder con una gran intervención.

El portero guatemalteco destacó a los 67 cuando controló un potente disparo de Tomás Rodríguez, y volvió a aparecer en la recta final, a los 95, al frustrar a Andrés Andrade en la última opción clara de los panameños.

Con este resultado Panamá alcanzó dos puntos y se ubica en la tercera posición del grupo A. Surinam lidera con cuatro unidades, seguido de El Salvador con tres. Guatemala, con un solo punto, cierra la clasificación.

Mira el resumen del partido aquí:

Sigue leyendo: