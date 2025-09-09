Karol G encabezará el cartel de Coachella 2026, según Rolling Stone

La cantante colombiana Karol G encabezará el cartel del festival de Coachella 2026 junto con Sabrina Carpenter, según informaron fuentes a Rolling Stone.

Hasta el momento los organizadores del prestigioso festival de música, que se celebra en California, no han anunciado oficialmente el cartel completo de artistas que se presentarán en el evento. Sin embargo, se espera que el cartel completo de Coachella 2026 se anuncie a finales de este otoño.

El festival de Coachella de 2026 se celebrará los fines de semana del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril de 2026.

Hasta el momento ni Karol G ni Sabrina Carpenter se han pronunciado al respecto públicamente.

Esta no es la primera vez que Karol G se presenta en el festival de Coachella. ‘La Bichota’ se presentó por primera vez en 2022 y en el escenario promocionó su álbum KG0516. De acuerdo con la información publicada por Rolling Stone, Karol G volverá a este esenario pero esta vez como headliner y además se presentará con los temas de su nuevo álbum ‘Tropicoqueta’. Recientemente Karol G fue la encargada de protagonizar el evento musical del show de medio tiempo del partido de la NFL en Brasil.

‘Tropicoqueta’ es el álbum más reciente de Karol G tras el mega éxito de su producción anterior ‘Mañana será bonito’, con el que acumuló récords de reproducción e impulsó una gira con la que recorrió Estados Unidos, Latinoamérica y Europa.

Sabrina Carpenter tampoco es nueva en este escenario. La artista, que viene de una impactante actuación en los MTV VMAs, se presentó por primera vez en el festival de Coachella en abril de 2024 después del lanzamiento de su mega éxito ‘Expresso’.

Durante su paso por los VMAs 2025, Sabrina Carpenter se alzó con varios premios, entre ellos el de mejor artista pop y mejor álbum por ‘Short N’ Sweet’. Durante la interpretación de la exitosa canción ‘Tears’, de su último álbum, ‘Man’s Best Friend’, Carpeenter estuvo acompañada de artistas trans y drag queen sobre el escenario. Los bailarines alzaron carteles con mensajes que exigían protección de los derechos de las personas transgénero.