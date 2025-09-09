Raúl Araiza habló del respeto hacia su exesposa después de 6 años de separación

Raúl Araiza y Fernanda Rodríguez en el mes de octubre cumplirán 6 años de haber firmado legalmente su separación después de haber permanecido casados por más de dos décadas. Durante una conversación en “Miembros al Aire”, se sinceró sobre cómo se llevan después de tanto tiempo, ya que en muchos casos son pocos los divorcios que se dan de forma amistosa por respeto a ambos.

Durante su matrimonio tuvieron dos hijas, y Raúl explicó cómo es su relación, ya que como padres siempre tendrán un vínculo muy fuerte del que no podrán deslindarse. Sin embargo, sorprendió a más de uno al detallar el gran cariño y respeto que tiene por su expareja, mientras que todo entre ellos fluye por una sana convivencia: “Fueron 24 años que estuve casado, ahora es mi hermana, la quiero como a una hermana, me llevo muy bien con ella”.

El presentador de televisión aprovechó para destacar que no está arrepentido de todo lo que vivió durante sus años de casado con Fernanda. Agregó que las discusiones no tuvieron nada que ver, dado que la comunicación siempre estuvo presente: “Los viví muy bien, no me fui peleado, hablábamos, vive tú y vivo yo”.

No todas las experiencias son iguales, pero él contó que con el transcurrir de los años, la rutina poco a poco se fue apoderando de ellos, y Araiza quería algo que fuese más allá de la costumbre diaria de compartir el mismo techo con la persona con la que estaba casado: “En el caso personal, se va acabando, te vuelves más roommies, un gran equipo a la perfección, la maquinaria, pero yo sí buscaba enamorarme profundamente”.

El actor de raíces mexicanas dijo que al terminar con Fernanda, las cosas para él se complicaron un poco en el ámbito amoroso, dado que volver a confiar en una persona que encendiera esa chispa no fue tan sencillo como esperaba. Sin embargo, de forma constante compartía en entrevistas que deseaba volver a encontrar todo en una misma persona y ahora se siente a gusto con Yaya, su pareja sentimental actual.

Araiza mencionó que una de las cosas más desesperantes fue estar esperando sin saber hasta cuándo podría encontrar ese amor: “Hasta que encontré a la persona correcta, pero no sabes cuándo va a llegar, pero yo sí fantaseaba con enamorarme perdidamente”.

