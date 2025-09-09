Bad Bunny sufrió una lesión en vivo durante su concierto en Puerto Rico

El cantante boricua Bad Bunny sufrió una lesión en la rodilla durante el último concierto de su residencia ‘No me quiero ir de aquí’ en San Juan, Puerto Rico.

Tras 27 funciones en el Coliseo de Puerto Rico, el artista ofreció un concierto como parte de su histórica residencia en su tierra natal la cual se ha convertido en uno de los eventos más importantes en la historia reciente de la música en Puerto Rico.

En el último concierto Bad Bunny se encontraba cantando uno de sus temas mientras se movía de un lado a otro sobre el escenario como parte de la coreografía. En un momento del show, ya casi finalizando el espectáculo, Bad Bunny brincó fuertemente y fue cuando se dobló su rodilla derecha tras fallar en la pisada al caer.

El cantante se llevó la mano a su rodilla como muestra de dolor y abandonó momentáneamente el escenario. Mientras caminaba se le veía cojeando, por lo que se presume que el artista sufrió una dolorosa lesión.

A pesar de la dolorosa lesión, Bad Bunny regresó al escenario a continuar con su show lo que le valió una ola de aplausos de su público.

A la residencia de Bad Bunny le restan tres shows pautados para las fechas del 12, 13 y 14 de septiembre. De esta forma el artista concluirá su maratónica residencia de 30 conciertos en Puerto Rico.

“No puedo creer que ya solo quedan tres shows… Wow! No me cansaré de agradecer, ¡GRACIAS!”, escribió en sus historias de Instagram el pasado 8 de septiembre.

Bad Bunny ha demostrado su profundo arraigo a su tierra natal, por lo que tras cinco exitosas giras decidió anunciar su residencia en Puerto Rico, un sueño que siempre ha estado presente en su carrera.

“La idea de la residencia siempre estuvo presente, desde que tengo memoria. Pero se volvió difícil ignorarla con el paso del tiempo. Admito que fue difícil completar mi última gira, porque lo único que quería era entrar en este capítulo”, confesó. Además, dejó ver el profundo amor que le tiene a Puerto Rico y a su gente. “Antes de la residencia, mi fantasía durante mucho tiempo fue hacer un concierto masivo y gratuito en Puerto Rico, solo para locales. Y si fuera por mí, todos los conciertos para los locales serían gratuitos”, dijo en junio en entrevista con Variety.

