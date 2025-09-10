Britney Spears se reconcilia con sus hijos Preston y Jayden: tras años de distanciamiento

La vida personal de Britney Spears ha estado marcada por momentos de gran turbulencia, desde el acoso mediático hasta la tutela de su padre. Uno de los capítulos más dolorosos para la estrella del pop fue el distanciamiento de sus hijos Preston y Jayden.

Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que la relación entre la cantante y sus hijos atraviesa ahora una etapa de reconciliación.

Según Us Weekly, Jayden, de 18 años, vivió en la casa de su madre en Los Ángeles durante varios meses, lo que permitió que ambos trabajaran en su vínculo. El medio también reveló que el joven decidió regresar a California tras haber residido en Hawái con su padre, Kevin Federline, desde 2023.

Una fuente cercana indicó que Spears y sus hijos “están sanando juntos” y que los jóvenes, al madurar, buscan fortalecer lazos con su madre. Britney, por su parte, estaría profundamente agradecida y emocionada por tenerlos nuevamente en su vida.

Britney Sperar hacia la sanación familiar

Jayden habría sido el primero en dar pasos firmes para reconectar, lo que ha tenido un efecto positivo también en Preston, quien avanza en el proceso a su propio ritmo.



“Ver a su hermano acercarse a Britney le ha dado esperanza para el futuro”, señaló un informante citado por el medio.

La distancia entre Spears y sus hijos se intensificó en 2022, cuando ambos decidieron no asistir a la boda de la cantante con Sam Asghari, situación que generó tensiones adicionales. A ello se sumó la mudanza a Hawái al año siguiente, lo que dificultó aún más la comunicación.

En agosto pasado, Spears compartió un mensaje en Instagram en el que recordó lo doloroso que fue para ella separarse de Preston y Jayden durante tres años. También se refirió a su ruptura matrimonial con Asghari, señalando que su relación funcionó como una distracción en medio de su duelo personal.

Hoy, con el inicio de una nueva etapa, la intérprete de Toxic se muestra optimista sobre el proceso de sanación con sus hijos y el futuro de su vida familiar.

