Costco lanza promoción para que estudiantes compren su membresía con descuento

Consciente de las dificultades económicas que atraviesan los jóvenes universitarios, Costco presentó una iniciativa dirigida exclusivamente a estudiantes. La cadena mayorista se unió a la plataforma UNiDAYS para ofrecer un beneficio especial que les permitirá ahorrar al adquirir su membresía anual.

Cómo funciona la promoción

La membresía tradicional de nivel Gold Star tiene un costo de $65 dólares.

Sin embargo, los estudiantes que la adquieran a través de UNiDAYS recibirán un certificado digital de $20 dólares como regalo, el cual podrán usar en su próxima compra, ya sea en tiendas físicas o en línea.

Para acceder a este beneficio, es necesario que los solicitantes tengan al menos 16 años y se inscriban al plan de renovación automática.

UNiDAYS y el acceso a descuentos

La alianza se apoya en el sistema de verificación de UNiDAYS, una plataforma gratuita para estudiantes que centraliza ofertas en distintas marcas.

“Los estudiantes actuales pueden unirse a UNiDAYS gratis en solo 5 minutos. Simplemente regístrate con tu correo personal, verifica tu estatus de estudiante y desbloquearás 12 meses de descuentos estudiantiles de UNiDAYS”, explicó la compañía en su página web.

Además, detalló que no se necesita una tarjeta física: basta con mostrar la identificación digital de UNiDAYS en las tiendas participantes.

Para mantener el acceso, los usuarios deben revalidar su condición de estudiantes cada 12 meses.

Una ayuda en tiempos difíciles

Este nuevo esquema responde a la necesidad de aliviar el bolsillo de los jóvenes en un contexto económico complicado.

El beneficio les permite aprovechar el formato de compras al mayoreo, lo que ayuda a reducir gastos en artículos básicos y a prevenir compras impulsivas, algo especialmente útil durante la vida universitaria.

