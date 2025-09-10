Estudio pronostica que el Liverpool ganará la Premier League y el Real Madrid LaLiga

Un estudio del CIES Football Observatory proyecta que el Liverpool será campeón de la Premier League y que el Real Madrid se impondrá al Barcelona en la Liga Española.

La investigación se basa en un modelo estadístico que combina factores demográficos, deportivos y económicos, y otorga al equipo de Carlo Ancelotti un 40,6 % de probabilidades de ganar LaLiga, frente al 29,6 % del vigente campeón, Barcelona.

En Inglaterra, el Liverpool aparece como el gran favorito con un 28,9 %, seguido por el Arsenal (18,8 %), Chelsea (16,2 %) y Manchester City (14,4 %). En contraste, el Manchester United, que invirtió más de 200 millones de euros en fichajes este verano, apenas alcanza un 2,6 % de opciones para conquistar su primer título desde 2013, año de la despedida de Sir Alex Ferguson.

El panorama en otras grandes ligas también quedó definido por el estudio:

Bundesliga (Alemania): Bayern Múnich domina con un 61,4 %, seguido de lejos por el Borussia Dortmund (8,8 %).

Serie A (Italia): Inter de Milán lidera con un 25,6 %, por delante de la Juventus (18,2 %) y el Napoli (17,4 %).

Ligue 1 (Francia): PSG es el claro favorito con un 73 %, lo que le daría su quinta corona consecutiva.

Finalmente, de las 29 ligas analizadas, la proyección más clara se da en Serbia, donde el Estrella Roja de Belgrado tiene un 76,2 % de probabilidades de volver a levantar el título.

