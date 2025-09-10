Presidente de la CBF estalla tras la derrota de Brasil ante Bolivia: “Jugamos contra árbitros y policías”

Brasil cerró su paso por la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas con polémica. Aunque ya tenía asegurado su boleto al Mundial de 2026, la Canarinha cayó 1-0 frente a Bolivia en El Alto, y el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Samir Xaud, explotó contra lo ocurrido dentro y fuera del campo.

El directivo cuestionó duramente el arbitraje, las condiciones del estadio y el trato recibido en territorio boliviano, asegurando que lo vivido fue “antideportivo”.

“Lo que pasó aquí hoy es triste. Vinimos a jugar al fútbol y lo que vimos desde que llegamos fue completamente antideportivo. Incluso a esta altitud de 4,000 metros jugamos contra los árbitros, la policía y los recogepelotas, que sacaban los balones del campo y luego los volvían a meter. Fue un auténtico desastre”, declaró Xaud.

En declaraciones a Globoesporte, el dirigente insistió en que el comportamiento no corresponde a una competición internacional. “No es lo que esperamos del fútbol mundial ni del fútbol sudamericano. Lo que queremos es crecer aún más. Este tipo de actitud, sobre todo jugando en la altura, es difícil, sobre todo cuando se juega con 14 hombres en la cancha. Espero que la CONMEBOL tome medidas, precisamente porque lo tenemos todo registrado. Esto no puede pasar, es absurdo”.

Uno de los episodios más polémicos ocurrió en los minutos finales, cuando recogepelotas lanzaron balones al campo para frenar los ataques de Brasil. Además, Xaud denunció incidentes con la policía local. “La policía es brutal con todo el equipo y el cuerpo técnico. Nosotros recibimos a todos los equipos con mucho cariño y ponemos todo a su disposición. Y cuando jugamos fuera de Brasil, sobre todo aquí, el recibimiento es absurdo. Estoy indignado”, añadió.

La derrota y los reclamos han generado revuelo en Brasil, donde la CBF espera una respuesta de la Conmebol frente a lo sucedido en El Alto.

