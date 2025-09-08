window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Daddy Yankee invertirá en el desarrollo del fútbol en Puerto Rico

La incorporación de DY, según la FPF, una “sinergia única” que combina la fuerza empresarial con la proyección cultural y deportiva,

Daddy Yankee.

Daddy Yankee. Crédito: Luis Hidalgo | AP

Por  Humberto Viera

La Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF) anunció este lunes un acuerdo de cooperación con el reguetonero Daddy Yankee y la empresa Multinational, con el objetivo de fortalecer el desarrollo del fútbol en Puerto Rico entre 2025 y 2028.

El presidente de la FPF Iván Rivera explicó que la alianza busca tener un impacto real mediante actividades conjuntas, apoyo directo a las selecciones nacionales y la promoción de valores compartidos entre la federación, el sector empresarial y la comunidad deportiva.

“Este convenio refleja una visión compartida: impulsar el crecimiento del fútbol puertorriqueño desde las bases hasta nuestras selecciones nacionales absolutas, con el respaldo de empresas y figuras que creen en el poder transformador del deporte”, señaló Rivera en el comunicado.

La incorporación de DY y Multinational simboliza, según la FPF, una “sinergia única” que combina la fuerza empresarial con la proyección cultural y deportiva, abriendo nuevas oportunidades para el fútbol puertorriqueño a nivel local e internacional.

El convenio, además de reforzar la estructura del balompié en la isla, dará inicio con una serie de actividades previas, durante y posteriores al partido amistoso que enfrentará a Puerto Rico contra la campeona mundial Argentina, el próximo 13 de octubre en Chicago (Illinois, EE.UU.).

