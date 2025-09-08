Daddy Yankee invertirá en el desarrollo del fútbol en Puerto Rico

La Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF) anunció este lunes un acuerdo de cooperación con el reguetonero Daddy Yankee y la empresa Multinational, con el objetivo de fortalecer el desarrollo del fútbol en Puerto Rico entre 2025 y 2028.

El presidente de la FPF Iván Rivera explicó que la alianza busca tener un impacto real mediante actividades conjuntas, apoyo directo a las selecciones nacionales y la promoción de valores compartidos entre la federación, el sector empresarial y la comunidad deportiva.

“Este convenio refleja una visión compartida: impulsar el crecimiento del fútbol puertorriqueño desde las bases hasta nuestras selecciones nacionales absolutas, con el respaldo de empresas y figuras que creen en el poder transformador del deporte”, señaló Rivera en el comunicado.

La incorporación de DY y Multinational simboliza, según la FPF, una “sinergia única” que combina la fuerza empresarial con la proyección cultural y deportiva, abriendo nuevas oportunidades para el fútbol puertorriqueño a nivel local e internacional.

El convenio, además de reforzar la estructura del balompié en la isla, dará inicio con una serie de actividades previas, durante y posteriores al partido amistoso que enfrentará a Puerto Rico contra la campeona mundial Argentina, el próximo 13 de octubre en Chicago (Illinois, EE.UU.).

Sigue leyendo:

–FIFA crea un panel contra el racismo con 16 leyendas del fútbol mundial

–Independiente acusó a Conmebol de “matar al fútbol” tras descalificación de Copa Sudamericana

–Bombardeo ruso destruyó la casa de futbolista Heorhiy Sudakov en Kiev