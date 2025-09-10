Girl Scouts presenta Explormores, su nuevo sabor de galleta para 2026

Las Girl Scouts anuncian un nuevo saborde galletas para la próxima temporada 2026: Explormores. Las nuevas galletas tienen como inspiración el helado Rocky Road, son del tipo sándwich y combinan los sabores de chocolate, malvavisco y crema con sabor a almendras tostadas.

El anuncio del nuevo sabor de hace tras ocho meses de haber descontinuado dos sabores de galletas. Recordemos, que a comienzos de 2025, la organización anunció que para la próxima temporada no estarán disponibles los sabores S’mores y Toast-Yay!.

Los S’mores son unas deliciosas galletas, que se ofrecieron por primera vez desde 2017, combina malvavisco y chocolate entre dos galletas Graham. Mientras que Toast-Yay!, lanzadas en 2021, es una galleta en miniatura con sabor a tostada francesa y una fina capa de glaseado.

La próxima temporada de ventas de galletas comienza en enero de 2026, y participan casi 700,000 scouts. Los sabores disponibles, según The Independent, incluyen: Adventurefuls, Caramel Chocolate Chip, Samoas/Caramel deLites, Do-si-dos/Peanut Butter Sandwich, Lemonades, Lemon-Ups, Tagalongs/Peanut Butter Patties, Thin Mints, Toffee-tastic y las clásicas Trefoils.

El nuevo sabor Explormores es un reflejo de “espíritu de exploración en el corazón de cada Girl durante la temporada de galletas de las Girl Scouts de 2026 Scout”, explicó la organización a través de un comunicado.

Explormores: inspirado en un helado muy popular

Las nuevas galletas tienen como inspiración el helado Rocky Road, son de tipo sándwich con sabores de chocolate, malvavisco y crema con sabor a almendras tostadas.

El helado “Rocky Road” (camino rocoso), describe con precisión las características desde su textura irregular, y guarda un significado alentador y esperanza en medio de la Gran Depresión. Este helado fue creado nació en 1929 en Oakland, California, de la mano de William Dreyer.

Este helado combina tres sabores: el clásico sabor a chocolate cremoso, nueces o almendras tostadas que le dan un toque crujiente y la textura suave que le aportan los malvaviscos.

Los precios de las galletas han variado desde 2014, cuando pasaron de $4 a $5. Más recientemente, en 2023 se vendieron a $6, y en 2024 se vendieron cajas a $7, según CNN.

¿En qué se invierte el dinero de la venta de las galletas?

Más allá de comprar las galletas, que son un delicioso snack, el dinero recaudado es empleado para apoyar a las niñas de cada comunidad a desarrollar habilidades esenciales para la vida, según el sitio oficial de las Girl Scouts.

Son galletas con propósito para que las niñas desarrollen sus habilidades en: el establecimiento de metas, con el desarrollo de fijar objetivos y a trabajar duro para alcanzarlos. La toma de decisiones, con la práctica de la toma decisiones informadas y responsables y el manejo del dinero, ya que desarrollan habilidades financieras básicas, como la gestión de ingresos y egresos.

También alcanzan destrezas sociales, que les permite mejorar su comunicación y su capacidad para interactuar con los demás y refuerzan los valores de la honestidad y la integridad.

Todas estas destrezas las ayudan a fortalecer la confianza y el liderazgo en las niñas, a través del trabajo conjunto.

