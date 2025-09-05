Galletas de almendras sin azúcar ni harina: Solo 4 ingredientes y listas en minutos

Las galletas de almendra son ideales como snack, postre o para servirlas en un desayuno ligero. Te mostramos una receta sencilla y saludable para hacer unas deliciosas galletas para satisfacer los antojos de algo dulce.

Se trata de una receta para que disfrutes sin culpa, sin harinas, sin azúcar y con un ingrediente nutritivo como es la harina de almendras. La combinación de ingredientes hace de esta receta un aliado para cuando se quiere satisfacer un antojo de algo dulce, cuidando el perfil nutricional de la galleta.

Una receta sin mayor grado de complejidad con mi un importante aporte de nutrientes, minerales, vitaminas grasas naturales y fibra de la harina de almendras.

¿Cuáles son los beneficios de los ingredientes?

Las almendras están llenas de nutrientes y calorías del alta calidad. Crédito: Shutterstock

Las almendras (Prunus dulcis) son un fruto seco originario de Asia Central, ricas en proteínas, ácidos grasos monoinsaturados, fibra dietética, vitamina E, riboflavina y minerales como manganeso, magnesio, cobre y fósforo.

El perfil nutricional de la almendra combina elementos que ayudan a modular los niveles de glucosa, lípidos y ácido úrico. Por la combinación de nutrientes, el consumo de almendras contribuye a regulador el peso corporal, la diabetes, la obesidad, el síndrome metabólico, así como enfermedades cardiovasculares.

Un estudio de la revista Nutrients indica que las almendras contienen alrededor de 50% de lípidos, el 25% de proteínas y 20% de carbohidratos. La cantidad recomendada diaria es de 30?50 g como parte de una dieta saludable.

La linaza es un superalimento que aporta fibra y ácidos grasos que ayudan al cuerpo. Crédito: Shutterstock

El otro ingrediente de las galletas es la linaza, una semilla muy nutritiva, rica en fibra, ácidos grasos omega-3, antioxidantes, vitaminas y minerales. Su consumo regular ofrece importantes beneficios, controlar la glucosa y el colesterol.

Esto se debe a su alto contenido de fibra y grasas saludables como omega-3 y omega-6 que ayuda a regular la absorción de azúcar y grasa, lo que contribuye a disminuir los niveles de glucosa, colesterol y triglicéridos en la sangre.

Mientras que por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, la linaza ayuda a prevenir enfermedades como la presión alta, los infartos y la aterosclerosis.

También ayuda a la pérdida de peso y combate el estreñimiento gracias a los importantes niveles de fibra. El consumo de fibra aumenta la sensación de saciedad, mejoran el tránsito intestinal y facilitan la eliminación de heces.

Receta de galletas de almendras

Las galletas de almendras son ideales como snack. Crédito: Comedera | Cortesía

Esta receta es original del sitio Comedera, con ingredientes veganos, se preparan en solo 45 minutos y alcanza para 8 porciones con un aporte de 370 calorías.

Ingredientes

200 gramos de harina de almendras

2 cucharadas de semillas de linaza

5 cucharadas de sirope de agave

6 cucharadas de agua

Ralladura de media naranja

Modo de preparación

1.- En un recipiente agrega las dos cucharadas de semilla de linaza. Las puedes licuar previamente hasta convertirlas en polvo.

2.- Incorpore seis cucharadas de agua y revuelva a hasta que se integren obtener una mezcla homogénea.

3.- Tape con un paño y deje reposar por al menos 15 minutos hasta que se hidrate la linaza,

4.- En un recipiente grande agregue los 200 gramos de harina de almendras, incorpore la pasta de linaza y amase.

5.- Añada la ralladura de la media naranja y las cucharadas de agave.

6.- Amase bien y forme las bolitas de masa.

7.- Precalienta el horno a 180º C.

8.- En una bandeja coloque papel de cocina, coloque las bolitas de masa y aplaste con cuidado.

9.- Coloque una almendra en el centro de la galleta para decorar. También puede espolvoreas virutas de ralladura de limón.

10.- Lleve al horno a 180 °C por un tiempo entre 15 y 20 minutos.

11.- Retire del horno, deje reposar, sirva y disfrute.

