Jueza frenó temporalmente despido de Lisa Cook de la Fed ordenado por Trump

Una jueza federal bloqueó de forma temporal la orden del presidente Donald Trump, sobre el despido de Lisa Cook como gobernadora de la Reserva Federal (Fed), tras una investigación que exigió uno de sus funcionarios. Con esta decisión, la economista continuará en el cargo mientras se resuelve la situación legal.

La jueza de Washington D.C., Jia Cobb fue quien frenó la destitución de Cook de la Reserva Federal, y lo cual representó un golpe para Trump, quien había exigido que dejara su cargo, luego de una investigación sobre fraude hipotecario.

“El presidente pretende colocar aliados en la Fed”

La jueza Cobb dictaminó que Cook probablemente prevalecería en la demanda que presentó a finales del mes pasado para anular su despido.

La defensa de la gobernadora alegó que la medida respondía a motivaciones políticas y según sus abogados, el presidente pretende colocar aliados en la Fed para forzar recortes de tasas, informó EFE.

En su fallo, la jueza Jia Cobb sostuvo que los argumentos manejados por Trump para destituir a Lisa Cook, “no cumplían con los requisitos de causa justificada”. Señaló que la supuesta irregularidad se produjo antes de que ella asumiera el cargo como gobernadora de la Reserva Federal, reportó EFE.

También asegura que el Departamento de Justicia violentó el “principio de defensa”, ya que no coincide con la interpretación de que el mandatario tenga “amplios poderes” para haber destituido a la gobernadora de la forma en la que se hizo.

La “destitución de un gobernador de la Reserva Federal se extiende únicamente a las preocupaciones sobre la capacidad del miembro de la Junta para ejercer eficaz y fielmente sus funciones estatutarias, a la luz de los acontecimientos ocurridos durante su mandato”, escribió Cobb, compartió AP.

Investigación por supuesto fraude hipotecario

El director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, Bill Pulte, quien fue designado al cargo por Trump, envió una carta al Departamento de Justicia en donde solicitaba se llevara a cabo una investigación sobre las hipotecas de la gobernadora de la Fed.

Señaló que Cook había cometido fraude hipotecario tras presentar dos casas como su residencia principal. Supuestamente falsificó registros bancarios y de propiedad para “obtener condiciones crediticias más favorables”, reportó CBS News.

Pulte alegó que Cook prometió en un contrato hipotecario de junio de 2021 para comprar una propiedad en Michigan, que sería su residencia principal durante un año, pero luego, supuestamente compró un condominio en Atlanta, alegando que también sería su residencia principal por un año.

Mientras que la gobernadora afirma que firmó los documentos de su hipoteca en 2021, alrededor de un año antes de incorporarse al organismo, tras ser nominada por el presidente Joe Biden.

Sigue leyendo: