Leonardo DiCaprio: a sus 50 años, el actor redefine su carrera con mayor selectividad
Leonardo DiCaprio sorprende con una nueva etapa en su carrera y comparte la decisión que marca un antes y un después en su trayectoria
Leonardo DiCaprio, uno de los actores más influyentes de Hollywood, reveló que a sus 50 años ha decidido desacelerar su ritmo de trabajo y enfocarse únicamente en proyectos que tengan un verdadero significado artístico y personal.
Durante la premier de su más reciente cinta “One Battle After Another“, el ganador del Oscar compartió que atraviesa una etapa de reflexión en la que busca ser más honesto consigo mismo.
“Estoy bajando un poco el ritmo. Cuando surgen estas oportunidades, no puedo decir que no”, explicó, refiriéndose a su colaboración con el cineasta Paul Thomas Anderson, a quien admira desde sus inicios.
¿Qué decisión tomo Leonardo DiCaprio?
DiCaprio reconoció que, aunque desea tomarse un respiro, hay ofertas irrechazables. “Desde que conocí a Paul y vi “Boogie Nights”, he sido fanático de su trabajo; he visto todas sus películas”, confesó.
El actor subrayó que su prioridad ya no es la cantidad de proyectos, sino la calidad y el impacto que cada papel puede tener en su filmografía. Para él, el éxito es algo que “va y viene”, mientras que el legado artístico perdura.
DiCaprio comenzó su carrera en la televisión a principios de los años 90 y obtuvo su primera nominación al Oscar con solo 19 años por “What’s Eating Gilbert Grape” (1993). Su salto definitivo a la fama ocurrió con “Titanic” (1997), pero lejos de quedarse en la imagen de galán, eligió roles desafiantes que consolidaron su prestigio.
Redefinir el camino
A lo largo de tres décadas, ha trabajado con los directores más respetados de la industria: Martin Scorsese (The Aviator, The Departed, The Wolf of Wall Street), Christopher Nolan (Inception), Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood), Alejandro González Iñárritu (The Revenant, que le dio el Oscar en 2016) y ahora Paul Thomas Anderson.
Hoy, con medio siglo de vida y una carrera consolidada, Leonardo DiCaprio redefine su camino en Hollywood: menos proyectos, más selectividad y un enfoque en el arte por encima de lo comercial.
