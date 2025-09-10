Quién era Charlie Kirk, el activista conservador que murió de un disparo en pleno evento en Utah

El activista Charlie Kirk, fundador del influyente grupo juvenil Turning Point USA, murió este 10 de septiembre tras ser herido de bala durante un evento en la Universidad del Valle de Utah. Reconocido por su fuerte presencia mediática y su cercanía con el movimiento Make America Great Again (MAGA), fue una de las voces más visibles del conservadurismo juvenil en Estados Unidos.

Mientras participaba en su gira American Comeback Tour, en la Universidad del Valle de Utah, Kirk fue alcanzado por un disparo en el cuello o la cabeza. El ataque ocurrió desde un edificio cercano mientras estaba en una sección llamada “Prove Me Wrong Table”, precisó CNN.

Su muerte fue confirmada poco después por el presidente Donald Trump en su cuenta de Truth Social, quien lo describió como “legendario” y felicitó su conexión con la juventud estadounidense.

Quién era Charlie Kirk: su familia e influencia política

Nació en Arlington Heights, Illinois, en 1993. Con apenas 18 años cofundó Turning Point USA, en 2012, en las afueras de Chicago. Desde entonces, la organización se convirtió en una de las fuerzas más destacadas del activismo conservador entre estudiantes universitarios.

Durante la primera campaña presidencial de Trump, emergió como figura clave para movilizar el voto joven. Fue una voz recurrente en medios como Fox News y autor de varios libros, como The MAGA Doctrine, además de conducir el popular pódcast The Charlie Kirk Show.

El reconocimiento llegó también desde fuera del círculo republicano: en 2018, la revista Forbes lo incluyó en su lista 30 Under 30 en la categoría de política.

Además de su presencia física en eventos políticos, Kirk supo trasladar su influencia a las redes sociales, donde consiguió millones de seguidores y protagonizaba constantes debates por sus posturas ultraconservadoras, generando tanto apoyo fervoroso como rechazo frontal.

Charlie Kirk estaba casado desde mayo de 2021 con Erika Frantzve, ex Miss Arizona USA, podcaster, empresaria y activista cristiana. La pareja tenía dos hijos: una hija nacida en agosto de 2022 y un hijo en mayo de 2024.

Kirk era conocido por sus convicciones evangélicas y su defensa de la familia tradicional. Llegó a afirmar que “te debes casar lo antes posible y tener tantos hijos como puedas”, como parte de una identidad conservadora activa.

Su estilo confrontativo y agresivo en los campus lo colocó en el centro de la llamada “guerra cultural”, siendo uno de los referentes más jóvenes y populares del ala más conservadora del Partido Republicano.