Ángela Aguilar desata polémica por actitud con fan que le pidió una foto

Ángela Aguilar, de 21 años, volvió a ser centro de atención en redes sociales tras difundirse un video en el que muestra una actitud distante con un fan mientras salía de un edificio hacia su vehículo en la Ciudad de México.

En las imágenes, la cantante mexicana accede a tomarse una fotografía con su seguidor, pero apenas posa unos segundos y se da la vuelta para retirarse, dejando al fan desconcertado y sin oportunidad de intercambiar palabras o verificar la foto, y menos despedirse.

La breve interacción fue interpretada por muchos internautas como descortés y generó una ola de comentarios críticos en plataformas como X y TikTok.

Opiniones divididas por actitud de Ángela

“Pobrecita, hasta que no acepte que ella se equivocó no parará el hate”, “Pues va a perder a los pocos fans que tiene” y “Mega payasa”, fueron algunas de las reacciones negativas más destacadas.

Sin embargo, otros usuarios salieron en defensa de la artista, señalando que Ángela enfrenta presión mediática constante y que su actitud podría reflejar su deseo de mantener cierta privacidad ante la constante exposición pública.

El episodio se suma a un contexto de atención mediática en torno a la familia Aguilar, marcada por polémicas recientes relacionadas con relaciones personales y dinámicas familiares, como el distanciamiento entre Pepe Aguilar y su hijo Emiliano.

Hasta el momento, Ángela Aguilar no ha emitido declaraciones sobre el video ni sobre las críticas generadas por su breve interacción con el fan, mientras los internautas continúan comentando sobre el gesto que muchos consideraron despectivo.

