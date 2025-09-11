Chelsea acusado de 74 infracciones financieras por la FA durante la era Abramovich

La Asociación de Fútbol inglesa (FA) acusó al Chelsea de 74 infracciones vinculadas a normas sobre agentes, intermediarios e inversiones de terceros en jugadores, en hechos que datan del período comprendido entre 2009 y 2022, aunque la mayoría ocurrieron entre 2010 y 2016, bajo la gestión de Roman Abramovich.

El club tiene hasta el 19 de septiembre para responder a los cargos, aunque, según informó ESPN, el plazo podría ampliarse. De acuerdo con el procedimiento, tras recibir la respuesta del Chelsea, una comisión reguladora independiente analizará el caso y determinará la sanción correspondiente.

No es la primera vez que los “Blues” enfrentan consecuencias por irregularidades en sus finanzas. En julio de 2023, el club aceptó pagar 10 millones de euros (11,6 millones de dólares) a la UEFA tras reconocer “informes financieros incompletos” presentados durante la era Abramovich.

La FA detalló que las acusaciones están relacionadas con la violación de normas específicas, como las que prohíben ocultar o tergiversar la naturaleza de las transacciones y aquellas que impiden que terceros influyan en la política deportiva de un club o en el rendimiento de sus jugadores.

El Chelsea reaccionó rápidamente con un comunicado en el que subrayó que el actual grupo propietario, liderado por Todd Boehly y Clearlake Capital, informó de manera voluntaria a los organismos reguladores sobre estas irregularidades tras la compra del club en mayo de 2022.

“El club ha demostrado una transparencia sin precedentes durante este proceso, incluyendo el acceso completo a los archivos y datos históricos del club. Seguiremos colaborando con la FA para concluir este asunto lo antes posible”, indicó la institución, que insiste en que las prácticas señaladas ocurrieron “hace más de una década”.

