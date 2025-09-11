Thiago Alcántara se incorporó al Barcelona como asistente de Hansi Flick

Thiago Alcántara inició una nueva etapa en el FC Barcelona. El club catalán confirmó este jueves que el exfutbolista se incorporó al cuerpo técnico de Hansi Flick como asistente, reforzando el trabajo del entrenador alemán de cara a la presente temporada.

El exinternacional español ya había estado cerca del plantel en las primeras semanas del curso pasado como persona de confianza de Flick, pero ahora lo hace de manera oficial. Según detalló el Barça en un comunicado, su función será aportar experiencia “en aspectos tácticos y en la preparación de las sesiones de entrenamiento”, además de colaborar en distintas áreas del día a día.

Thiago dirigió su primera práctica este jueves en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, en un entrenamiento que también significó la vuelta de los últimos internacionales: Marcus Rashford, Jules Kounde, Raphinha, Andreas Christensen, Ronald Araujo y Roony Bardghji.

El uruguayo Araujo y el brasileño Raphinha realizaron trabajos específicos de recuperación antes de sumarse por completo a la dinámica del grupo. Además, el filial estuvo representado con Pedro “Dro” Fernández, Toni Fernández y Jofre Torrents. Por su parte, Frenkie de Jong, con una molestia muscular, participó solo en parte de la sesión.

El conjunto azulgrana tendrá aún dos entrenamientos más, el viernes y el sábado, antes de recibir al Valencia el próximo domingo en el Estadio Johan Cruyff.

