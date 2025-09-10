Así será el formato del repechaje mundialista y los posibles rivales de Bolivia

El sorteo de los grupos para la Copa del Mundo de 2026 se acerca, pero dos lugares en el torneo aún están en juego. A diferencia de las eliminatorias pasadas, en esta ocasión los últimos dos cupos se definirán en un formato de mini-torneo que buscará agregar drama y emoción a la fase final de clasificación.

El nuevo esquema, a jugarse en marzo de 2026 en los países anfitriones del Mundial (Estados Unidos, México y Canadá), pondrá a prueba a seis selecciones de diferentes continentes en una serie de duelos a eliminación directa.

Los ojos de América del Sur ya están sobre el formato, dado que la Selección de Bolivia ha asegurado su lugar como representante de la CONMEBOL.

El nuevo sistema es un formato de eliminación simple. Seis equipos participarán en la competencia: dos de la Concacaf y uno de cada una de las siguientes confederaciones: AFC (Asia), CAF (África), OFC (Oceanía) y CONMEBOL (América del Sur). Los dos equipos con mejor ranking de la FIFA recibirán un pase directo a la ronda final, mientras que los cuatro restantes se enfrentarán entre sí en la primera ronda.

Los ganadores de esos dos partidos avanzarán a la ronda final para enfrentarse a las selecciones mejor clasificadas en la tabla FIFA. Los ganadores de esos dos choques se quedarán con los últimos dos cupos para la Copa del Mundo.

El camino de Bolivia y sus posibles rivales

El camino a la gloria ha sido duro para Bolivia. Con el boleto al repechaje ya en mano como el séptimo clasificado de la CONMEBOL, la selección boliviana espera con ansias conocer a su primer rival. Aunque aún faltan por definir a los demás equipos, se espera que el sorteo les depare un rival de alto nivel.

Los otros cuatro lugares en el repechaje serán disputados por las siguientes confederaciones:

Concacaf : Dos equipos

: Dos equipos AFC (Asia) : Un equipo

: Un equipo CAF (África): Un equipo

Por el momento, el único otro equipo confirmado es Nueva Caledonia, que logró el cupo para Oceanía. El resto de las selecciones se definirán en las próximas eliminatorias de cada confederación, lo que mantiene el suspense para un torneo que definirá a los últimos invitados a la gran fiesta del fútbol.

