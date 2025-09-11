¡Escándalo en Mars! Exejecutivo aceptó devolver $28 millones que robó mediante fraudes

Paul Steed, un exejecutivo de Mars Wrigley, una subsidiaria de la fabricante de alimentos Mars Inc., admitió haber desviado 28 millones de dólares de la compañía mediante una red de sofisticados fraudes, dejando expuesta la vulnerabilidad de este gigante multinacional ante la corrupción de su personal.

Steed, de 58 años, compareció este jueves ante un tribunal federal en Bridgeport, Connecticut, donde aceptó devolver $28.4 millones de dólares en concepto de restitución a Mars, aunque también adeuda otros $10 millones de dólares en impuestos atrasados al Servicio de Impuestos Internos (IRS en inglés), indicó el fiscal federal de Connecticut, David Sullivan. Steed se declaró culpable de dos cargos de fraude electrónico y uno de evasión fiscal y enfrenta una sentencia de hasta 9 años de prisión.

El exfuncionario responsable radica en Stamford, Connecticut y permanece libre luego de pagar una fianza de $5 millones de dólares. El juez determinó que Steed tenía un serio riesgo de fuga, debido a que también tiene nacionalidad argentina.

Durante su trayectoria profesional fue considerado un respetado experto en el mercado de las golosinas para Mars Wrigley, donde se desempeñó como gerente global de riesgo de precios.

La empresa es filial de Mars Inc., con sede en McLean, Virginia, fabricante de las marcas mundiales: M&M’s, Snickers, Skittles, mentas Altoids y chicles Doublemint, además de otros productos alimenticios y alimento para mascotas.

¿De que acusa Mars Wrigley a su exfuncionario Paul Steed?

De acuerdo con la fiscalía, Steed está acusado de robar a Mars aproximadamente desde el 2013 mediante diversas estrategias, incluyendo el desvío de fondos a empresas que él mismo creó. Steed envió la mayor parte del dinero robado, más de $26 millones de dólares, a una de sus empresas, MCNA LLC, creada para imitar a una empresa real de Mars, Mars Chocolate North America.

Las autoridades afirman haber incautado más de $18 millones de dólares de las cuentas bancarias de Steed, quien ha aceptado devolver el dinero. El gobierno también busca liquidar una casa en Greenwich, Connecticut, que Steed compró con $2.3 millones de dólares presuntamente provenientes del efectivo robado. También señala que el exdirectivo envió otros $2 millones de dólares a Argentina, donde tiene familiares y es propietario de un rancho.

La sentencia está prevista para el 9 de diciembre.

Paul Steed is scheduled to be sentenced on Dec. 9 and is facing a possible 9-year prison sentence, officials say. https://t.co/LsAjxCqsbN — Stamford Advocate (@StamAdvocate) September 11, 2025

Steed fue detenido en marzo y originalmente se declaró ‘no culpable’ de siete cargos de fraude electrónico y dos de evasión fiscal.

Al momento de acusar a Steed, Mars informó en un comunicado que: “el caso involucra la acción de un solo individuo que buscó explotar la organización para beneficio personal”.

“Cooperamos plenamente con las autoridades para que este asunto se llevara rápidamente ante la justicia y siempre seguimos comprometidos a mantener los más altos estándares éticos e integridad en todas nuestras operaciones”, añadió.

Steed y su esposa ostentaban un nivel de vida superior a sus posibilidades, según la orden del juez que autorizó su detención preventiva.

El salario anual de Steed rondaba los $200,000 dólares, mientras que su esposa ganaba entre 40,000 y 50,000 dólares al año como estilista, según declaró el magistrado S. Dave Vatti en la orden. Sin embargo, pagaron $2.3 millones en efectivo en por su propiedad en Greenwich, Connecticut, además de una vivienda sin hipoteca en Stamford valuada en $1 millón de dólares.

Steed era un personaje reconocido en la industria e incluso en 2021 fue designado por el entonces Secretario de Agricultura de Estados Unidos, Sonny Perdue, y el Representante Comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, como integrante de un comité asesor de comercio agrícola para edulcorantes y productos edulcorantes.

Sigue leyendo:

– ¡Cuidado! Estas Apps pueden poner en riesgo tus finanzas personales

– Samuel Eto’o enfrenta denuncias por amaño de partidos y corrupción como presidente del fútbol camerunés

– Anahí regresa a ‘¿Quién es la Máscara?’ tras escándalo de presunto fraude