Hombre que traficaba migrantes en remolque refrigerado fue condenado a 3 años de prisión

El traficante de migrantes del sur de Texas que se declaró culpable en marzo pasado de transportar a más de dos docenas de personas dentro de un remolque refrigerado, recibió sentenciado por parte de un juez, quien lo condenó a 46 meses de prisión.

El fiscal federal Nicholas J. Ganjei anunció que Reynaldo Del Castillo, de 35 años y residente de La Villa, fue condenado por conspirar para transportar a 27 inmigrantes indocumentados que intentaban ingresar a EE.UU.

Más dos años de libertad supervisada

La jueza federal de distrito, Nelva Gonzales Ramos, ordenó a Del Castillo a cumplir los 3 años en una prisión federal, seguidos inmediatamente de 2 años de libertad supervisada, indicó el fiscal en un comunicado.

En la audiencia, el tribunal escuchó pruebas adicionales que describieron las peligrosas condiciones en las que fueron transportados los extranjeros. Al dictar la sentencia, el tribunal tuvo en cuenta sus condenas previas por contrabando de grandes cantidades de dinero y transporte de inmigrantes indocumentados. También se encontraba en libertad supervisada cuando cometió el presente delito.

“Cualquier persona que ponga en peligro vidas al participar en el tráfico de personas merece una condena severa. Cualquiera que trafique personas más de una vez les está diciendo a sus conciudadanos que no le importa la vida humana”, dijo Ganjei.

“Aquí, una sola falla tecnológica podría haber costado la vida a 24 personas, incluyendo dos niños. El Distrito Sur de Texas está trabajando arduamente para sacar del negocio a estos traficantes o encarcelarlos. La decisión es suya”, añadió.

Un agente K-9 alertó sobre el remolque

Las autoridades informaron que el 5 de enero, el acusado conducía un tractor que transportaba un remolque refrigerado blanco y se acercó al puesto de control de la Patrulla Fronteriza de Falfurrias.

Al ser interrogado, afirmó que transportaba limas. Un agente K-9 alertó sobre el remolque, y las autoridades observaron el comportamiento nervioso del hombre, por lo que lo remitieron a una inspección secundaria.

“Las fuerzas del orden finalmente descubrieron a los 27 inmigrantes indocumentados tumbados sobre palés de productos agrícolas en el remolque refrigerado. La temperatura estaba fijada a aproximadamente 10 °C. Dos de los inmigrantes eran menores de edad”, indicaron.

Reynaldo del Castillo permanecerá bajo custodia en espera de su traslado a una instalación de la Oficina Federal de Prisiones que se determinará en un futuro próximo.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) – Investigaciones de Seguridad Nacional llevó a cabo la investigación. El fiscal federal adjunto Izaak Bruce fue el fiscal del caso.

