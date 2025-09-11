Imelda Tuñón sobre la herencia de Julián Figueroa: “Que se la quede Maribel (Guardia)”

Imelda Tuñón se sinceró sobre la herencia del padre de su hijo, José Julián, y su respuesta fue tajante al decir que no sabe de eso y que se la puede quedar la madre de Julián Figueroa, Maribel Guardia. La actriz mencionó que ahorita solamente está enfocada en sus compromisos profesionales y se sinceró en el canal de Edén Dorantes.

Tuñón destacó que tenía mucho tiempo buscando la manera de encontrar estas oportunidades, por lo cual no pretende enfocarse en el dinero que dejó Julián: “Ah, no sé, que se la quede Maribel, ahorita me interesa trabajar y me hacía falta esto, es lo que estaba buscando hace mucho, hace como dos años, el independizarme y, pues, por fin lo logré y estoy contenta”.

La viuda de Julián Figueroa manifestó que se vio en la obligación de conversar con su hijo sobre la postura que tenía él sobre su abuela Maribel, pero destacó que, dadas las circunstancias y para evitar caer en un revuelo, no lo revelaría. Por ello, instó a los reporteros a que le pregunten a ella, solo que, por su parte, no se enterarán.

“No, yo le pregunté a él por ella, no les voy a decir la respuesta, esa respuesta ya la sabe Maribel, se la pueden preguntar y, si ella quiere, se las puede compartir (…) fue su opinión que él tiene con respecto a la situación, obviamente se enteró”, explicó.

Sobre el momento de la separación que se dio entre ellos, explicó que cuando se lo llevaron con Maribel Guardia, él fue engañado y, según Imelda, su hijo se dio cuenta de la estrategia que implementaron para que no viviera con su madre: “Le dijeron mentiras, le dijeron que le harían unas preguntas y ya no me pudo ver; se dio cuenta de que ella fue la que impidió“.

Imelda detalló que ella es la que se hace responsable de toda la parte económica de su hijo y que no recibe ayuda de nadie: “Tercero de primaria, ya está bien grande (…) obviamente la escuela, los uniformes, la mochila, los útiles, todo eso, pero son gastos que ya tenía contemplados (…) No, eso es por mi cuenta, todo eso ha ido por mi cuenta”.

