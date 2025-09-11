Julio César Chávez afirma que Canelo Álvarez está obligado a noquear a Terence Crawford

La pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford ha sido catalogada como un choque entre dos de los mejores boxeadores del mundo libra por libra.

Sin embargo, para una de las voces más autorizadas del boxeo mexicano, el resultado no puede ser una simple victoria por puntos.

Julio César Chávez, la máxima leyenda del deporte en México, ha dejado claro que el peso de las expectativas recae sobre Canelo, quien peleará en su peso natural contra un rival que sube de categoría. Para el “César del Boxeo”, la diferencia de peso y poder exige un desenlace definitivo.

Eddy Reynoso asegura que el Canelo es único en la historia. Crédito: John Locher | AP

Un nocaut, la única manera de ganar

En su análisis de la pelea, Chávez destacó la gran desventaja física que enfrentará Crawford, quien es conocido por su increíble velocidad y técnica, pero no por su poder de pegada.

Esta diferencia, según el excampeón, es la razón por la que una victoria por decisión no satisfaría las expectativas. “Si Canelo no noquea a Crawford, no es una victoria convincente”, sentenció Chávez en una entrevista a medios mexicanos.

El histórico boxeador explicó que los golpes de Canelo se sentirán mucho más que los de su rival. “El que se va a llevar los golpes más fuertes es Crawford. Va a sentir la diferencia del peso”.

Para Chávez, el nocaut es el único resultado que puede sellar el legado de Canelo y disipar cualquier duda sobre su dominio. “Por eso, Canelo está obligado a noquearlo, a no dejar ninguna duda”, concluyó el excampeón, dejando el reto sobre la mesa.

Las palabras de Chávez, que resuenan en todo el mundo del boxeo, añaden un nivel de presión monumental al combate. El mensaje es claro: si Canelo quiere cimentar su estatus de leyenda, no solo debe ganar, sino que debe hacerlo de manera espectacular.

