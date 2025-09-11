Long Island Rail Road: Una huelga podría alterar tus viajes diarios en los próximos días

Una posible huelga en el Ferrocarril de Long Island podría afectar a 300,000 pasajeros diarios a partir del 18 de septiembre, si los cinco sindicatos y las autoridades no llegan a un acuerdo salarial en medio de tensiones crecientes en la negociación.

A poco menos de cuatro meses de la breve huelga de trabajadores de la New Jersey Transit, otra línea ferroviaria que comunica con Nueva York, la Long Island Rail Road (LIRR) está emplazada a huelga para la próxima semana entre los usuarios de una de las rutas más transitadas del país para viajes suburbanos, principalmente desde los condados de Nassau y Suffolk.

¿Quiénes son los trabajadores inconformes?

En este momento, cinco sindicatos diferentes están negociando contratos y salarios con la Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA en inglés), solicitando un aumento adicional de sueldos del 6.5% al 9.5% sugerido.

Los sindicatos involucrados son: la Hermandad Internacional de Trabajadores de la Electricidad, el Sindicato de Comunicaciones de Transporte, la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales y la Hermandad de Señaleros de Ferrocarril.

Las partes no lograron un acuerdo durante sus negociaciones del mes de agosto y entraron en un periodo de reflexión de 30 días, que vence el próximo 18 de septiembre. De acuerdo con los legisladores de Nueva York consideraron que el gobierno federal finalizó de manera prematura su participación en la mediación entre las partes.

Episode 2 – How to ride the Long Island Railroad 🎨: @ideabaganimation pic.twitter.com/QQkjcHap4t — Long Island Wise Guy (@LIWiseGuy) March 15, 2025

Si las partes no logan un acuerdo antes de esta fecha, los trabajadores de LIRR podrían suspender sus actividades provocando un colapso en el transporte suburbano hacia Long Island:

“Tenemos que defender a los pasajeros, y los pasajeros están un poco frustrados al ver todas estas horas extras y salarios triples”, dijo el presidente y director ejecutivo de la MTA, Janno Lieber a CBS News.

¿Qué pasa con el transporte si se suspende el servicio feroviario?

De acuerdo con la CBS, en caso de que estalle la huelga, la agencia proporcionará un servicio de autobuses de enlace entre estaciones y paradas del metro de Queens. Sin embargo las afectaciones serán evidentes, ya que durante el verano el LIRR rompió un récord al transportar a 300,000 pasajeros en un solo día, y acumuló su tramo de siete días más activo desde que comenzó la pandemia, según Railway Supply.

De hecho, este servicio junto con la tarifa por congestión en carreteras han ayudado a registrar una reducción del 25% en los retrasos de tráfico desde su implementación a principios de año.

Las condiciones laborales de los trabajadores ferroviarios de NY-NJ

Apenas el pasado 16 de mayo, Ingenieros de New Jersey Transit se declararon en huelga, paralizando la tercera ruta de cercanías más grande del país, luego que no hubo un acuerdo de aumento salarial entre la Hermandad de Ingenieros de Locomotoras y Ferrocarrileros (BLET, por sus siglas en inglés) y las autoridades. El paro de apenas tres días, provocó afectaciones a unos 100,000 pasajeros diarios.

Representantes de ambas partes informaron en su momento que deseaban alcanzar un acuerdo justo para los trabajadores, pero también que sus demandas no causaran problemas financieros al ferrocarril. Días antes, un 87% de los 500 trabajadores sindicalizados rechazó un acuerdo laboral tentativo, aun cuando sería el primer aumento salarial desde 2019 e incluía miles de dólares en pagos retroactivos a cada integrante del sindicato.

Went out to Long Island, and I decided to have myself a field day by taking some pics and vids of the Long Island Railroad, gonna try and post the rest of them later on 🔥🔥 pic.twitter.com/JJaX6NjLqf — 𝓑𝓻𝓮𝓷𝓭𝓪𝓷 (Isles and Yankees fan)🇺🇸🇮🇹✝️ (@nyyankeesfan02) October 18, 2024

Los trabajadores argumentaban que este incremento aún no era competitivo respecto a los salarios que reciben los ingenieros de Amtrak y los ferrocarriles de cercanías cercanos que utilizan las mismas estaciones, al menos en 20%.

“NJ Transit tiene $500 millones para una nueva y elegante sede y $53 millones para decorar el interior de ese edificio innecesario”, declaró el presidente nacional de BLET, Mark Wallace, en un comunicado.

“Regalaron $20 millones en ingresos durante una exención de tarifas el año pasado. Tienen dinero para vistas panorámicas desde sus áticos y proyectos favoritos, pero no para sus trabajadores de primera línea. Ya es suficiente. Nos quedaremos sin trabajo hasta que nuestros miembros reciban el salario justo que merecen”.

El sindicato dice que sus demandas contractuales costarían solo $4 millones más al año en comparación con la oferta anterior que fue rechazada por los afiliados y una huelga le costaría al ferrocarril más que cumplir con la oferta del sindicato.

En respuesta, Kolluri explicó que si NJ Transit accediera a la demanda de BLET, tendría que ofrecer los mismos aumentos salariales a otros sindicatos bajo cláusulas de ‘me too’. Murphy dijo que dichas cláusulas incrementarían los costos adicionales de menos de $10 millones anuales a más de $100 millones anuales para la agencia, y estos incrementos no eran viables.

“Les dije que respeto la oferta que presentaron”, declaró Kolluri. “Respeto el hecho de que estuvimos cerca de alcanzar un salario al que consideran que tienen derecho. Donde no pudimos cerrar la brecha fue con esta cláusula de ‘me too’”.

Esta situación laboral, además, ha provocado que el sindicato haya perdido una cantidad importante de afiliados. De acuerdo con el gremio, la afiliación ha disminuido de 500 a principios de año a 450, para incorporarse otras compañías ferroviarias con mejores condiciones salariales, generando problemas de capital humano, ya que cada trabajador necesita al menos dos años de capacitación, con un costo aproximado de unos $250,000.

También NJ Transit anunció que tendría que cancelar trenes debido a la falta de ingenieros, aunque indicó que cuenta con personal suficiente para operar el horario completo de la compañía.

Sigue leyendo:

– Las 3 líneas más problemáticas del Metro de Nueva York, reveladas por la Oficina del Contralor

– Voces del Transporte: La justicia en el transporte público debe incluir el tren de cercanías

– Hombre salta al vacío desde el faro de Fire Island, según autoridades