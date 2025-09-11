Mauricio Sulaimán denuncia que le impedirán entregar el cinturón al ganador entre Canelo Álvarez y Terence Crawford

La pelea entre Canelo y Crawford ha generado una enorme expectación, pero el drama no solo se vive dentro del cuadrilátero.

Y es que en una entrevista para el canal de YouTube ProLevelBoxing, Mauricio Sulaimán ha expuesto una situación sin precedentes que ha indignado a la comunidad del boxeo.

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), organismo que sanciona el combate, se quejó amargamente de que se le ha prohibido el acceso al ring después de la pelea.

La razón, según sus palabras, es que los promotores del evento han decidido dar el protagonismo a una figura ajena al boxeo tradicional: el poderoso Dana White.

“Resulta que el promotor es la UFC y ya empezaron a poner cosas como que no me puedo subir al ring con el fin de que Dana White sea el que esté ahí arriba y él sea el show“, lanzó Sulaimán.

Dana White presidente de la UFC. Crédito: Gregory Payan | AP

Un desaire al boxeo tradicional

La decisión de que White, un promotor de las Artes Marciales Mixtas, entregue un cinturón de boxeo, es vista por Sulaimán como un intento de restarle valor al legado del deporte.

Habitualmente, son los presidentes de los organismos sancionadores quienes tienen el honor de premiar a los campeones, un acto simbólico de reconocimiento y legitimidad.

Sulaimán no ocultó su frustración, sugiriendo que White busca acaparar los reflectores en un evento que se espera sea uno de los más lucrativos del año. Sin embargo, su declaración más polémica fue una clara amenaza a los organizadores.

“Me voy a subir al ring, vamos a ver qué pasa”, sentenció Sulaimán, dejando en claro que no se quedará de brazos cruzados. “Con que tengas dos o tres de seguridad ahí en la esquina bien fortachones para que me saquen, porque yo me voy a subir al ring“, recalcó.

Su postura desafiante añade un elemento de tensión al evento, poniendo en evidencia la creciente rivalidad entre el boxeo tradicional y el auge de las MMA. El mundo del boxeo ahora no solo espera el resultado del combate, sino también el desenlace de esta inédita disputa por el protagonismo.

