Mezcla para burritos de Target retirada por contener un ingrediente no declarado

Al menos seis lotes de mezcla para burritos estilo suroeste Good & Gather son retirados del mercado por contener camarón, un ingrediente no declarado en la etiqueta. Los paquetes de mezcla para burrito fueron distribuidos en Target de todo el país, en los 50 estados.

Un reporte de retiro publicado de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) indica que la empresa responsable del retiro de las 57,240 bolsas de mezcla para burritos es One Frozen, de Nueva York.

¿Cómo identificar el producto retirado del mercado?

La descripción de producto indica que es el Good & Gather™ Burrito Bowl Blend, una mezcla congelada de estilo suroeste, ideal para preparar “burrito bowls” de forma rápida. La mezcla fue distribuida a las tiendas Target de todo el país, en los 50 estados, en bolsas de 355 gramos. El retiro inició 17/04/2025, mientras que la fecha de vencimiento 24/08/2026.

Good & Gather™ Burrito Bowl Blend (estilo suroeste, congelado)

Presentación: Viene en bolsas de 12 oz (340 g).

Viene en bolsas de 12 oz (340 g). Código de barras (UPC): 085239931356.

(UPC): 085239931356. Lotes afectados: Hay varios lotes específicos, identificados con los códigos L5055-1, L5055-2, L5055-3, L5055-4, L5055-5 y L5055-6.

Hay varios lotes específicos, identificados con los códigos L5055-1, L5055-2, L5055-3, L5055-4, L5055-5 y L5055-6. Fecha de caducidad: La fecha de “consumo preferente” es el 24 de agosto de 2026.

¿Cómo se descubrió el problema?

El retiro del producto se hace de manera conjunta con FDA, luego que recibieran tres quejas de consumidores que indicaban la posible presencia de camarones en este producto. No se han presentado reportes de casos de personas enfermas hasta el 10 de septiembre de 2025.

Las personas alérgicas o sensibilidad de los mariscos al estar en contacto con el alimento puede presentar una reacción alérgica grave o potencialmente mortal si consumen este producto.

Se insta a los consumidores a revisar el congelador para ver si tiene el producto afectado; debe descartar este producto y evitar su consumo. En caso de dudas se puede comunicarse con atención a cliente de Target al (800) 444-0680 para obtener un reembolso completo.

