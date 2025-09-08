Empresa de Nueva Jersey retira más de 22,000 envases de jugo por riesgo sanitario

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) emitió una clasificación Clase II al retiro de 22,125 bolsas de jugo de la empresa Evergreen Orchard Farm, que fueron distribuidas en los estados de Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania, por no contar con el debido proceso de pasteurización.

Se trata de un retiro voluntario de la empresa Evergreen Orchard Farm, de Nueva Jersey iniciado el 3 de julio, que incluye jugos de tres sabores: pera coreana, uva y azufaifo. Mientras que el aviso de calificación de la FDA fue publicado en 3 de septiembre.

La calificación Clase II se aplica a los alimentos que tienen una baja probabilidad de causar daños graves o la muerte. Aunque, generen efectos adversos, sean lo suficientemente serios como para dejar consecuencias permanentes.

Las bolsas de jugo se retiran del mercado por no contar con los registros obligatorios de pasteurización y saneamiento.

¿Cómo identificar los productos retirados del mercado?

La FDA publicó la información sobre el retiro de jugos reseña The Healthy:

Producto retirado: Jugos en bolsa de 117 ml (4 oz) de la marca Evergreen Orchard Farm, LLC.

Jugos en bolsa de 117 ml (4 oz) de la marca Evergreen Orchard Farm, LLC. Total de bolsas afectadas : 22,125 unidades.

: 22,125 unidades. ¿Dónde se vendieron?, los jugos fueron distribuidos en los estados de Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania.

los jugos fueron distribuidos en los estados de Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania. Lotes afectados: jugo de pera coreano 610 cajas (códigos P20261110, P20261130), jugo de uva 78 cajas (código G20261215) y jugo de azufaifo 197 cajas (códigos J20260910, J20261110).

Por qué es importante el pasteurizado de los alimentos

La pasteurización es un proceso que se usa en la industria alimentaria (con calor o procesos sin calor) para garantizar la eliminación de bacterias dañinas que pueden causar enfermedades.

Cuando un alimento no es pasteurizado, en este caso los jugos, deben llevar una etiqueta de advertencia, algo que estos productos no tenían.

Advertencia de la FDA

La FDA las bacterias que causan enfermedades pueden estar presentes el jugo fresco de las frutas y verduras crudas. Las baterías pueden afectar a niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

Los jugos que no han sido tratados deben llevar una etiqueta de advertencia. Esta etiqueta alerta al consumidor sobre el riesgo potencial de bacterias dañinas.

Las enfermedades transmitidas por alimentos pueden provocar síntomas como vómitos, diarrea y dolor abdominal. También es posible que sientas síntomas parecidos a los de la gripe, como fiebre y dolor de cabeza. Por lo general, estos síntomas aparecen de uno a tres días después de haber consumido el alimento contaminado.

Sigue leyendo: