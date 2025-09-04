Empresa de Nueva York retira vegetales del mercado por riesgo de Listeria monocytogenes

La empresa Endico de Mount Vernon, de Nueva York, retira del mercado sus productos congelados de guisantes y zanahorias y verduras mixtas por una posible contaminación con la bacteria Listeria monocytogenes. El producto fue distribuido en seis estados del país, según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).

La Listeria es una bacteria que causa infección que pueden llegar a ser graves en niño, ancianos y mujeres embarazadas.

El retiro se produce luego de un muestro realizado en el estado de Pensilvania en uno de los distribuidores, a los productos terminados que dieron positivo en Listeria monocytogenes. Por lo que la empresa suspendió la distribución de los vegetales.

Los productos afectados se distribuyeron a lo largo de la costa este de Estados Unidos, llegando a los estados de Nueva York (NY), Nueva Jersey (NJ), Pensilvania (PA), Connecticut (CT), Maryland (MD), el Distrito de Columbia (DC) y Florida (FL).

¿Cómo identificar el producto sujeto a retiro?

El reporte de retiro de la FDA indica que los vegetales se vendieron entre el 18 de julio de 2025 y el 4 de agosto de 2025, en la presentación de bolsas plásticas transparentes de 2,5 libras con la etiqueta de Endico, y tienen la siguiente descripción:

Guisantes y zanahorias: Lote 110625, fecha de producción 11/06/25, fecha de caducidad 10/06/27.

Verduras mixtas: Lote 170625, fecha de producción 17/06/25, fecha de caducidad 16/06/27.

¿Qué ocurre cuando se consume un alimento contaminado con Listeria?

La FDA publicó una imagen del producto para facilitar la identificación por parte de los usuarios. Crédito: FDA | Cortesía

Los alimentos contaminados con Listeria, al ser consumidos, pueden generar una infección llamada Listeriosis, que presenta síntomas leves como fiebre, dolor de cabeza, rigidez, náuseas, dolor abdominal y diarrea. Mientras que en personas con el sistema inmunológico debilitado, de avanzada edad, niños o mujeres embarazada puede peligrosa.

Las personas que consumieron el producto deben estar atentos en caso de presentarse estos síntomas, se recomienda buscar atención médica de inmediato.

Se insta a los consumidores a verificar las características del producto y en caso de que coincida con el lote sujeto a retiro, evitar su consumo, descartarlo o regresarlo al lugar de la compra para un reembolso completo.

