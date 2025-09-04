Empresa de Nueva York retira vegetales del mercado por riesgo de Listeria monocytogenes
La empresa Endico de Mount Vernon emitió un retiro de productos de guisantes y verduras mixtas afectados por posible Listeria
La empresa Endico de Mount Vernon, de Nueva York, retira del mercado sus productos congelados de guisantes y zanahorias y verduras mixtas por una posible contaminación con la bacteria Listeria monocytogenes. El producto fue distribuido en seis estados del país, según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).
La Listeria es una bacteria que causa infección que pueden llegar a ser graves en niño, ancianos y mujeres embarazadas.
El retiro se produce luego de un muestro realizado en el estado de Pensilvania en uno de los distribuidores, a los productos terminados que dieron positivo en Listeria monocytogenes. Por lo que la empresa suspendió la distribución de los vegetales.
Los productos afectados se distribuyeron a lo largo de la costa este de Estados Unidos, llegando a los estados de Nueva York (NY), Nueva Jersey (NJ), Pensilvania (PA), Connecticut (CT), Maryland (MD), el Distrito de Columbia (DC) y Florida (FL).
¿Cómo identificar el producto sujeto a retiro?
El reporte de retiro de la FDA indica que los vegetales se vendieron entre el 18 de julio de 2025 y el 4 de agosto de 2025, en la presentación de bolsas plásticas transparentes de 2,5 libras con la etiqueta de Endico, y tienen la siguiente descripción:
Guisantes y zanahorias: Lote 110625, fecha de producción 11/06/25, fecha de caducidad 10/06/27.
Verduras mixtas: Lote 170625, fecha de producción 17/06/25, fecha de caducidad 16/06/27.
¿Qué ocurre cuando se consume un alimento contaminado con Listeria?
Los alimentos contaminados con Listeria, al ser consumidos, pueden generar una infección llamada Listeriosis, que presenta síntomas leves como fiebre, dolor de cabeza, rigidez, náuseas, dolor abdominal y diarrea. Mientras que en personas con el sistema inmunológico debilitado, de avanzada edad, niños o mujeres embarazada puede peligrosa.
Las personas que consumieron el producto deben estar atentos en caso de presentarse estos síntomas, se recomienda buscar atención médica de inmediato.
Se insta a los consumidores a verificar las características del producto y en caso de que coincida con el lote sujeto a retiro, evitar su consumo, descartarlo o regresarlo al lugar de la compra para un reembolso completo.
