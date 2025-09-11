Reportes indican salida de Carlos Mendoza de los Mets si no logra llegar a los playoffs

El futuro de Carlos Mendoza al frente de los New York Mets parece depender por completo del desempeño del equipo en la recta final.

Aunque el manager está en su primer año desde el inicio con la franquicia, la inconsistencia de la temporada ha generado dudas dentro de la organización. Ahora, un reporte externo pone de manifiesto el nivel de exigencia que existe en las Grandes Ligas.

El periodista Mark C. Healey, una fuente respetada en la cobertura de los Mets, ha publicado que la directiva está sopesando seriamente la continuidad de Mendoza. La decisión final, según su reporte, estaría directamente ligada al resultado de la lucha por un cupo en los playoffs.

Carlos Mendoza seguirá como mánager de los Mets en la temporada 2026. Crédito: John McDonnell | AP

La temporada de los Mets ha sido una prueba de fuego para Mendoza, quien ha tenido que lidiar con rachas de buen juego seguidas de períodos de bajo rendimiento. A pesar de los esfuerzos, el equipo aún se encuentra en una posición precaria en la carrera por el Wild Card.

El reporte de Gotham Baseball indica que, si el equipo no logra alcanzar la postemporada, la directiva podría interpretar el resultado como un fracaso y tomar medidas drásticas. Un despido de Mendoza, en su primer año, sería una decisión drástica que reflejaría la alta presión y las altas expectativas que hay en la organización de los Mets. El destino del mánager y las aspiraciones de la afición ahora penden de un hilo.

El sorprendente candidato para el banquillo

El mismo reporte de Healey no solo revela la inestabilidad del puesto de Mendoza, sino que también señala a un nombre familiar para la organización como el gran candidato para tomar las riendas del equipo: Carlos Beltrán.

El puertorriqueño, exjugador y exmánager de la franquicia, es señalado como el principal aspirante para sustituir a Mendoza en caso de que este sea despedido.

La mención de Beltrán es particularmente significativa, pues fue contratado como mánager de los Mets en 2020 antes de ser destituido por su papel en el escándalo de robo de señas de los Astros de Houston.

Su regreso al banquillo, aunque polémico, representaría un movimiento audaz por parte de la directiva, que parece dispuesta a todo con tal de lograr el éxito. El destino del mánager y las aspiraciones de la afición ahora penden de un hilo.

Sigue leyendo:

Carlos Mendoza reconoce la inconsistencia de los Mets y apunta al liderato de la divisón

Las probabilidades de los Mets de meterse en los playoffs

El bullpen de los Mets se convierte en el dolor de cabeza de Carlos Mendoza



