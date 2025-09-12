André Jardine cuenta los detalles sobre el fichaje de Allan Saint-Maximin

El director técnico de las Águilas del Club América, André Jardine, habló sobre cómo se realizó el fichaje del futbolista francés Allan Saint-Maximin con el objetivo de poder reforzar la ofensiva del equipo de cara al torneo Apertura 2025 de la Liga MX; detalló que sí fue él quien pidió a esta figura, tal y como dijo el galo, al considerar que tenía todas las cualidades necesarias para poder brillar en México y ayudarlos a levantar nuevamente un título de campeón.

Estas declaraciones las realizó el estratega azulcrema durante una entrevista ofrecida para TUDN, donde también consideró que Maximin duraría en algún momento dejar Europa para venirse a México a jugar; esto al considerar que muchos jugadores europeos ven este tipo de decisiones como un retroceso en sus carreras profesionales.

“Desde la salida de Quiñones y Cabecita, que eran importantes… nos quedamos con Brian, entendí que había qué darle secuencia, pero queríamos una competencia para él. El torneo pasado no pudimos hacer los movimientos suficientes para alguien en esta función, teníamos la convicción de un jugador más, que aportase en goles y la convicción de todos es que debía ser alguien con bastante jerarquía… fueron muchas opciones que miramos, pero se caía la opción, el jugador no negociaba o no quería venir a América, o que no tenía el nivel, fue un trabajo arduo”, expresó el brasileño.

“Cuando se abrió la oportunidad de Saint-Maximin… vimos y pensamos que un jugador de nivel no sé si quería venir a México, lo veía en la Premier, yo dije ‘si se tiene la posibilidad, hay que trabajar’, difícil encontrar a un jugador de este nivel, y la verdad fue creciendo la chance de venir y ahora ya está demostrando todo su potencial”, agregó Jardine en sus declaraciones.

Antonio Carlos Santos elogia la entrega de Allan Saint-Maximin. Crédito: Cristian Hernandez | Imago7

Para finalizar, André Jardine consideró que la presencia de Allan Saint-Maximin y los refuerzos que llegaron para este Apertura 2025, las Águilas del América tienen toda la plantilla necesaria para luchar por los primeros lugares del torneo y es algo que han venido demostrando en esta primera mitad del campeonato.

“Un club con esta exigencia no es demasiado tener dos o tres opciones, luego vienen las lesiones, como pasó ahora en el inicio a Aguirre por ejemplo, Zúñiga puede aportar como 9, así como Maximin puede jugar de 10, tiene nivel para hacerlo, y Violante, las mejores actuaciones que le vi fue con Paiva jugando por derecha, pasamos a tener buenas opciones por los dos lados y de enganche Fidalgo, Zendejas, Fidalgo, Dávila, Saint-Maximin, hoy tenemos un elenco muy completo”, concluyó el estratega.

Actualmente el cuadro de Coapa se ubica en la segunda posición de la tabla de clasificación con un total de 17 puntos acumulados producto de cinco victorias, dos empates y cero derrotas; están justo por detrás de Rayados de Monterrey que marchan líderes del torneo con 18 unidades acumuladas hasta la fecha.

