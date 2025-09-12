Crisis en Kroger: despidos masivos y cierre de tiendas afectan a miles de empleados

Kroger Co. anunció desde finales de agosto un proceso para despedir a 1,000 trabajadores de su plantilla, así como el cierre de 60 sucursales en EE.UU., como parte de una reestructura que busca reducir costos y mejorar la eficiencia operativa, mientras enfrenta presiones en un mercado competitivo.

La empresa minorista de supermercados fundada en 1883 en Cincinnati ratificó esta estrategia en las últimas horas. De acuerdo con Ron Sargent, director ejecutivo interino de Kroger, los recortes buscan “simplificar la organización” y liberar dinero que les permita reducir los precios de los comestibles y brindar mejor servicio en las tiendas. Kroger emplea a más de 409,000 personas en 16 estados.

“Estas decisiones nunca son fáciles, pero sabemos que se necesitan decisiones meditadas, aunque difíciles, para asegurar el éxito continuo de nuestra organización”, declaró Sargent a The Cincinnati Enquirer. “Sé que el cambio es difícil, pero yo, junto con el equipo directivo de Kroger, confío en el futuro de la organización”.

¿Hay una crisis en Kroger?

Sin embargo, este es el tercer recorte anunciado por Kroger desde febrero, cuando aplicaron un recorte de 200 trabajadores. En marzo, la empresa confirmó un “número no revelado de despidos” que incluía la filial de análisis del consumidor, pero el informe surgió luego que más de 84 trabajadores en el área de software e ingeniería de datos cambiaron su status en LinkedIn como “abiertos a trabajar”.

“La mejor manera de lograr este objetivo es centrarnos en las prioridades clave. Como parte de este trabajo de priorización y mejora de la eficiencia, reestructuramos algunos equipos y eliminamos una pequeña cantidad de funciones”, explicó la compañía en un comunicado.

Además, la cadena tiene programado el cierre de 60 sucursales en 10 estados durante los próximos 18 meses y aunque Kroger no ha confirmado de qué tiendas se trata, la Unión de Trabajadores de la Alimentación y El Comercio (UFCW, por sus siglas en inglés) confirmó los cierres aplicados entre agosto y septiembre:

Mariano’s en 144 S Gary Ave, Bloomingdale, Illinois, cerró el 15 de agosto

Sucursal en 2323 Capital Dr., Northbrook, Illinois, cerró el 22 de agosto

Tienda en 1904 Emmett St, Charlottesville, Virginia, cerró el 22 de agosto

Kroger en 2908 State St, Gassaway, West Virginia, cerró el 22 de agosto

Tienda en 3479 Memorial Drive, Decatur, Georgia, cierra el 13 de septiembre

Sucursal en 1664 East Done Drive, Kingsport, Tennessee, cierra el 19 de septiembre

Tienda 466 South Cummings Street, Abingdon, Virginia, cierra el 19 de septiembre

Estas tiendas presentaron una evidente falta de rentabilidad y se extenderán a otras ubicaciones que incluyen Texas e Indiana, entre otros estados. Con los ahorros generados, Kroger busca contar con un estimado de entre $3,600 y $3,800 millones para construir nuevas tiendas y renovar las existentes.

El problema laboral que generó Kroger

Tras conocer la pérdida de sus fuentes de empleo, el sindicato de los trabajadores afectados reconoció que sus afiliados enfrentarán problemas en los próximos meses y advirtió que estos cierres limitarán el acceso a los alimentos en zonas rurales, por lo que acusó a la cadena de pensar únicamente en los “inversores de Wall Street”.

“En lugar de invertir miles de millones de dólares en la compra de sus propias acciones y pagar los honorarios legales de una fusión fallida con Albertsons, necesita brindarle una mejor remuneración a sus empleados y dotación de personal en las tiendas para brindar un mejor servicio a sus clientes”, sostuvo la UFCW.

Y agregó: “Los empleados de tienda que trabajan duro y los clientes que dependen de ellos no deberían pagar las consecuencias de las decisiones de Kroger”.

Sin embargo, en un comunicado Kroger aseguró que los recortes no afectarán al personal que trabaja en tiendas, plantas de fabricación ni centros de distribución y que se aplicarán en los empleados del corporativo.

