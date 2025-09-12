Florinda Meza aclara su historia con Roberto Gómez Bolaños ante duras críticas

Florinda Meza concedió una entrevista a Adela Micha, donde aprovechó para defenderse después de todo el escándalo que se registró en la serie de HBO MAX “Chespirito: Sin querer queriendo”. Además, también aclaró algunos aspectos de Roberto Gómez Bolaños, quien no se puede defender tras haber fallecido en el año 2014. Desde el mes de junio ha enfrentado duras críticas en las redes sociales.

La actriz de origen mexicano justificó el comportamiento del productor, diciendo que él estaba queriendo encontrar mucho más de lo que había: “No es que fuera infiel, él buscaba algo. Para mí no era tan importante, para él era importante en ese momento… Empezó a serlo desde antes; cobró conciencia a partir del 2000 de algo, de la necesidad”.

Meza destacó que desde el momento en que el actor comenzó a compartir su vida con ella, no le solicitó nada, a excepción de un aspecto fundamental tras el historial con el que ya venía y es que ella no quería enterarse de que, estando con ella, tuviese amantes por respeto a ambos, pese a haber dejado a su anterior esposa y seis hijos.

“Cuando llegó a mi vida, no le pedí nada. Lo único que le pedí fue no ser una más de sus mujeres, una más en la lista. No es que tuviera varias. Le gustaban las mujeres, y no es que fuera infiel, es que él buscaba algo. Así me lo dijo”, mencionó.

La mexicana, a quien en diversas oportunidades se le acusó de haberse convertido en la amante de Roberto Gómez Bolaños, defendió el comportamiento que él tuvo durante un tiempo. Sin embargo, él le mencionó que no se veía divorciado, ya que no creía que Graciela Fernández, madre de todos sus hijos, aceptara firmar la separación legal tras la manera tan abrupta en que todo terminó entre ellos.

“Yo necesito algo y no sé qué es, y sé que en mi casa no lo tengo. Eso nunca lo he dicho y solo puedo decir cuando escriba… Tengo ya hecho mi breviario biográfico. No le pedí nada porque además me dijo: ‘No te puedo prometer que me caso porque no me puedo divorciar, sé que no me darán el divorcio'”, explicó durante la entrevista con Adela Micha.

Sigue leyendo:

· Florinda Meza denuncia daños de la serie Chespirito: “Los autores hicieron mucho daño”

· Florinda Meza rompe el silencio y explica por qué llamó “defectos” a los hijos de Chespirito

· Florinda Meza manda mensaje a quienes la critican en redes: ‘Es gente muy vacía’