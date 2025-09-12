¿Hazaña histórica? Juan Soto a un paso de lograr un inédito 40-40 en su primer año con los Mets

La carrera por los playoffs no es lo único que mantiene a los fanáticos de los New York Mets al filo de sus asientos. Todas las miradas están puestas en Juan Soto, quien está cerca de lograr una de las proezas más difíciles y raras en el béisbol.

Su combinación de poder y velocidad lo ha puesto en una posición inmejorable para convertirse en el próximo miembro del selecto club del 40-40.

Con 39 jonrones y 32 bases robadas en su lo que va de temporada, el dominicano solo necesita un cuadrangular y ocho estafas en los 15 juegos que le restan a la temporada para unirse a un grupo de leyendas. La misión es compleja, pero no imposible.

La oportunidad de entrar en el club de los inmortales

De lograr el 40-40, Juan Soto entraría en un grupo de élite que solo ha admitido a un puñado de jugadores en la historia de las Grandes Ligas. Unirse a este exclusivo club pondría su nombre junto al de leyendas como:

José Canseco (1988)

(1988) Barry Bonds (1996)

(1996) Alex Rodríguez (1998)

(1998) Alfonso Soriano (2006)

(2006) Ronald Acuña Jr. (2023)

(2023) Shohei Ohtani (2024)

Una faceta renovada en las bases

Lo más sorprendente de esta temporada de Soto es su explosión en las bases. En sus siete temporadas anteriores en las Grandes Ligas, el jardinero acumuló apenas 57 bases robadas en total. Sin embargo, en su primer año con los Mets, el dominicano ha demostrado una agresividad y una habilidad inédita, superando la mitad de esa cifra en una sola campaña.

Este cambio drástico de mentalidad en las bases es un testimonio del enfoque y la dedicación de Soto para convertirse en un jugador completo, capaz de impactar el juego en todas sus facetas y añadir una nueva dimensión a su ya formidable juego ofensivo.

El tiempo se agota, y con cada juego que pasa, la tensión crece. El mundo del béisbol estará pendiente de cada turno al bate y de cada carrera de Juan Soto, en su búsqueda por completar una temporada que, de cualquier forma, ya es histórica.

