Henry Cavill se lesionó en medio de los preparativos para la nueva versión de “Highlander”

El actor Henry Cavill se lesionó mientras entrenaba en medio de los preparativos de su nueva película Highlander.

Según informó el medio de comunicación Deadline, el actor sufrió una lesión mientras entrenaba aunque se desconoce cómo ocurrió el inicidente y su gravedad. El actor no se ha pronunciado al respecto pero de acuerdo con lo informado por el portal este incidente podría retrasar los preparativos de la producción.

La producción de Highlander, cinta producida por United Artists y Amazon MGM Studios, podría posponerse hasta el próximo año, según precisó Deadline.

The Hollywood Reporter indicó que la producción estaba ultimando detalles para comenzar el rodaje durante las próximas semanas. Sin embargo, señaló que la producción del reboot de la cinta de 1986 se pospondrá hasta inicios de 2026 debido a la lesión que sufrió el actor.

El elenco de Highlander esta conformado además por Russell Crowe, Marisa Abela, Karen Gillan, Djimon Hounsou, Dave Bautista y Max Zhang.

Henry Cavill interpretará a Connor MacLeod, un guerrero escocés inmortal del siglo XVI, el cual fue encarnado por Christopher Lambert en la cinta original de 1986. Esta nueva versión de la película ha sufrido varios contratiempos desde que se planteó la idea de un remake en 2009. El proyecto pasó por diferentes estudios y sufrió varias reescrituras. Chad Stahelski, responsable de la saga John Wick, se incorporó en 2016 como director y Henry Cavill aceptó protagonizar la cinta en 2021.

Hasta el momento los productores de la cinta no se han pronunciado sobre la lesión de Cavill y cómo afectará el inicio del rodaje. Henry Cavill ha tenido una agenda apretada durante los últimos meses. El actor finalizó recientemente otras películas como Enola Holmes 3 para Netflix y el reinicio de Voltron para Amazon MGM.

También debutó como padre a inicios de 2025 con su novia Natalie Viscuso, cuando se conoció la noticia del nacimiento de su hija.

