Taylor Swift testificará en la batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni

La cantante Taylor Swift fue oficialmente citada a declarar bajo juramento en el caso judicial que enfrenta a su examiga Blake Lively y Justin Baldoni, una batalla legal por acoso sexual que ha dado de qué hablar en Hollywood.

De acuerdo con información publicada por Daily Mail, la estrella pop se presentará en tribunales en la semana del 20 de octubre, justo después del lanzamiento mundial del nuevo disco de Swift.

Debido a la apretada agenda de la artista por el lanzamiento de su álbum, los abogados de Baldoni podrían intentar persuadir al juez para extender la fecha límite.

¿Por qué Taylor Swift ha sido vinculada en el caso de Justin Baldoni y Blake Lively?

Taylor Swift, quien se comprometió con Travis Kelce, ha sido mencionada e involucrada en esta polémica demanda entre Blake Lively y Justin Baldoni. Este conflicto ha cobrado la amistad de la cantante y la actriz quienes estan distanciadas a pesar de su larga amistad de más de una década.

Blake Lively presentó una demanda en contra de su excompañero y director Justin Baldoni por hechos ocurridos durante el rodaje de la película It Ends With Us (Romper el círculo). La actriz acusó a Baldoni de acoso sexual y represalias durante la filmación de la cinta.

En su contrademanda de enero de 2025, Baldoni rechazó los señalamientos en su contra y aseguró que Lively ejerció “presión de celebridades” imponer cambios en la película. En esta supuesta presión de celebridades se menciona el nombre de Taylor Swift.

Los representantes de la artista han negado que haya participado de manera alguna en los cambios del pilme planteados por Lively y señalaron que su participación en dicha cinta se limitó a ceder los derechos de su canción ‘My Tears Ricochet” para ser incluida en el filme.

“Nunca pisó el set de esta película, no participó en ningún casting ni en ninguna decisión creativa, no compuso la banda sonora, nunca vio el montaje, ni hizo ningun comentario sobre la película, ni siquiera vio Romper el círculo hasta semanas después de su estreno público, y estuvo viajando por todo el mundo durante 2023 y 2024”, argumentó el representante de Swift.

Sin emmbargo, nuevos documentos presentados por la defensa de Baldoni aseguran que la artista pop estuvo presente en una reunión en el ático de Lively en Nueva York, donde se discutieron modificaciones al guion.

La batalla legal entre Justin Baldoni y Blake Lively continúa. El actor y director acusó a Lively, y su esposo Ryan Reynolds, de difamación, extorsión e invasión de privacidad. En ese sentido exigió una indemnización de 400 millones de dólares, pero la demanda fue desestimada el pasado mes de junio.

Mientras tanto el hecho de que Taylor Swift haya sido arrastrada en esta batalla legal quebró su amistad con Blake Lively. No hay confirmación sobre cuál es el estatus de su amistad hasta el momento.

El juicio principal entre Lively y Baldoni está programado para celebrarse en marzo de 2026, en un tribunal federal de Nueva York. Swift presentará su testimonio en la fase de exposición de pruebas al tribunal.

