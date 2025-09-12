Romina Mircoli niega que Dulce haya dejado un fideicomiso para su hijo

El pasado 25 de diciembre se confirmó la muerte de la cantante mexicana Dulce. Tras la noticia, su hija Romina Mircoli ha tenido que atravesar el luto, al mismo tiempo que surgen rumores sobre cómo era la relación con su madre y disputas por la herencia.

En los últimos días, se ha hablado sobre un supuesto fideicomiso que la cantante y actriz le dejó a su único nieto, hijo de Romina. Esta información ha sido difundida por Lizabeth Noggerath, quien es sobrina de Dulce y prima de Romina.

En un audio que ha sido difundido por medios de comunicación, Noggerath asegura que tuvo una conversación con Dulce en la que le contaba que quería dejarle un fideicomiso a su nieto, el cual podría recibir al cumplir la mayoría de edad. La misma sobrina de la cantante dice en el audio que ella le propuso que pusiera condiciones al niño, que ahora tiene seis años, para que lo pudiera conseguir.

El programa de televisión ‘Ventaneando’ pudo conversar con Romina, quien dijo: “Ese fideicomiso tampoco existe. Esta conversación que ella dice haber tenido, a mí ni siquiera me consta que haya sido”.

Agrega: “Aunque hubiera sido cierto, eso no se dice. Esa información no se divulga. De verdad que se meta con mi hijo se me hace muy bajo”.

Aunque ha sido censurado en algunos programas, en el audio Noggerath revela la cifra del supuesto fideicomiso, lo que pone en riesgo a la familia. “Si mañana secuestraran a mi hijo, yo no tengo ese dinero. No existe. Nunca lo he visto”, dijo Romina.

Hay que recordar que la misma Noggerath y su madre se han encargado de generar dudas sobre el verdadero beneficiario de la herencia de la cantante, aunque en varias ocasiones el abogado Gerardo Rincón ha confirmado que Romina es la heredera universal.

Pocos días después de la muerte de Dulce se comenzó a decir que madre e hija habían tenido una pésima relación, e incluso se llegó a decir que la cantante había considerado denunciarla.

