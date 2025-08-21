La hija de Dulce se siente amenazada en su casa

La hija de Dulce no ha descansado luego de la muerte de la cantante el pasado 25 de diciembre. Durante todos estos meses se ha hablado sobre supuestos problemas con la herencia, han criticado a Romina Mircoli y también se ha denunciado acoso por parte del ex de Dulce.

Durante todo el proceso, Mircoli ha estado acompañada del abogado Gerardo Martín, quien se ha encargado de declarar ante medios de comunicación lo que ha pasado en los últimos ocho meses. Recientemente, Martín reveló que su representada está siendo amenazada con brujería.

Según declaraciones dadas en el programa de YouTube de Javier Ceriani, Mircoli y su esposo encontraron un frasco con un contenido bastante desagradable en la parte de atrás de su camioneta. Dicen que también han encontrado otros elementos extraños cerca de la casa en donde vive en Santiago, Nuevo León.

El abogado cuenta que el frasco fue encontrado por el esposo de Romina y sobre el contenido explica: “Se nota que es como un gatico, un felino chico, sin piel. Se ve algo perturbador”. En el programa se muestran algunas imágenes.

Por los momentos no se ha hecho una acusación directa a posibles culpables, pero sí se están revisando las cámaras de la zona donde está la casa y de otros sitios que la pareja suele visitar con la camioneta. Igualmente, Martín explicó que presentaron una denuncia ante la fiscalía, presentando cargos de intimidación, afectación a la salud pública y maltrato animal.

Hay que recordar que en abril de este año, Romina también denunció a Francisco N, ex de su madre, alegando que ha sido blanco constante de agresiones verbales, mensajes amenazantes y llamadas telefónicas intimidatorias.

Al mismo tiempo, surgieron múltiples comentarios sobre la relación entre la cantante y su hija, incluso se llegó a asegurar que Dulce estuvo por denunciarla antes de su muerte.

