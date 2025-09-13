Alcalde de Memphis rechaza declaración de Trump de desplegar la Guardia Nacional en su ciudad

El alcalde demócrata de Memphis, Paul Young, dijo ante más de 35 funcionarios electos locales y líderes comunitarios, que no pidió la Guardia Nacional, horas después de que se diera a conocer que su ciudad sería el destino del despliegue de las tropas en su ciudad.

Young afirmó que había estado conversando con funcionarios federales para obtener más ayuda para complementar los esfuerzos locales de lucha contra el crimen.

“No creo que sea la manera de reducir la delincuencia. Sin embargo, esa decisión ya está tomada”, dijo Young. “Como alcalde de la ciudad de Memphis, mi trabajo consiste en asegurar que trabajemos estratégicamente para que esto suceda de una manera que realmente beneficie y fortalezca a nuestra comunidad”.

La noticia fue anunciada por el presidente Donald Trump, asegurando, en una entrevista de Fox and Friends, que Memphis está “profundamente afectada”, pero que tanto Young como el gobernador republicano de Tennessee, Bill Lee, estaban contentos con el despliegue.

“Lo anuncio ahora, y lo aclararemos”, dijo Trump tras el anuncio. “…la Guardia Nacional y cualquier otra fuerza que necesitemos. Y, por cierto, también traeremos al ejército, si lo necesitamos”.

Cuando se le cuestionó a Young si estaba contento con la noticia, el alcalde saltó al paso y dijo que era una “exageracion” del mandatario y agregó que estaba concentrado en conseguir recursos adicionales, como el FBI y los agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, para Memphis.

“Creo que esas son las cosas que realmente nos ayudarán a apoyar a las fuerzas del orden y a reducir la delincuencia violenta. No apoyo a la Guardia Nacional”, dijo Young.

“Sin embargo, son [del gobernador]. No es decisión del alcalde. El alcalde no tiene la autoridad para detenerlos. Por eso, mi objetivo es asegurarme de que, cuando lleguen, tenga la oportunidad de trabajar con ellos y de elaborar estrategias sobre cómo se involucran en esta comunidad”.

Memphis cuenta con una de las tasas de delincuencia más altas del país, con 2,501 delitos violentos por cada 100,000 personas, según los datos del FBI, reportó BBC News.

“Vamos a Memphis”, expresó Trump, precisar sobre la llegada de las tropas. “Memphis está profundamente conmocionada”.

Reacción de otros funcionarios electos

Los políticos republicanos acogieron la medida, mientras que los demócratas, en su mayoría, la han condenado, informó Eu.CommerciaAppeal.

“No nos complace que estén militarizando las comunidades de Tennessee. No nos complace ver la destrucción de las normas más importantes de Estados Unidos”, declaró el alcalde del condado de Shelby, Lee Harris, en un comunicado. “No nos complace en absoluto la ocupación, los vehículos blindados, las armas semiautomáticas y el personal militar en uniforme de faena”.

Young reconoció los comentarios de Lee y expresó que parte del temor que él tiene es también el miedo de la comunidad.

De acuerdo con un comunicado de prensa del gobierno republicano, el objetivo principal de la Guardia Nacional es reducir la violencia “impulsada por el fracaso del gobierno demócrata en las principales ciudades”.

El alcalde de Memphis afirmó que, aunque la ciudad ha tomado medidas para reducir la criminalidad, no es suficiente. Hizo referencia al Día del 901, donde se produjo una balacera en las cercanías de la calle Beale después de la clausura de los eventos.

“El evento quedó marcado al final de la noche, después de que todo terminó, porque tuvimos un tiroteo entre adolescentes”, manifestó Young.

Todavía hay muchas preguntas acerca del futuro despliegue de la Guardia Nacional. Young indicó que no sabía cuándo llegarían, qué vestimenta traerían los soldados ni que harán exactamente.

“Pero mi equipo y yo discutiremos esas preguntas con el gobernador y el gobierno federal. ¿Cuándo vendrán? ¿Cuántas personas vendrán? ¿Cuánto tiempo estarán aquí? ¿Qué ropa vestirán? ¿Dónde estarán geográficamente en la ciudad? ¿Qué tareas tendrán?”, apuntó Young. “Todas esas son preguntas que tenemos y que vamos a resolver juntos como comunidad”.

Sigue leyendo: