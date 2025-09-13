Óliver Torres revela cómo convenció a Anthony Martial de firmar con Monterrey

La llegada del futbolista francés Anthony Martial a la Liga MX parece cada vez más cercana, y uno de los protagonistas clave en esta negociación ha sido el español Óliver Torres. El mediocampista de Rayados de Monterrey confesó que jugó un papel importante para convencer al delantero francés de unirse a este proyecto y así reforzar sus filas para poder luchar por el título de campeón.

Estas declaraciones las realizó el jugador europeo durante un contacto con los medios de comunicación en donde detalló que tuvo una conversación con el exjugador del Manchester United antes de que este aceptara dar el salto al fútbol mexicano.

“No sé si soy objetivo, pero es verdad que yo todo lo que le puedo decir es algo bueno. Entonces él me dijo que necesitaba un cambio. Y yo le dije que no había mejor cambio que venirse aquí para salir de su zona de confort a vivir cosas nuevas”, expresó el español.

El mediocampista también destacó que la intensidad del fútbol mexicano y la exigencia de la Liguilla fueron argumentos que pesaron en su recomendación para poder convencer al francés que está buscando tener un alto nivel competitivo.

“Como he dicho, la experiencia de la Liga MX creo que es increíble. La emoción que hay en cada partido, en cada Liguilla, el nivel tan alto que hay. Y venir a un club con la posibilidad de ganar, que es lo que todos queremos, pues creo que hace que sea muy bonito y creo que le convencí rápido”, aseguró.

Guadalupe, Nuevo León, 23 de agosto de 2025. , durante el partido correspondiente a la jornada 6 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, entre los Rayados del Monterrey y los Rayos del Necaxa, realizado en el estadio BBVA. Foto: Imago7/David Arzamendi

“O sea, no rápido, pero bueno, le dije todas las cosas buenas que tenía el proyecto, todas las cosas buenas que tenía México como país y estoy seguro de que aquí va a ser muy feliz”, concluyó Torres en sus declaraciones.

De acuerdo con información del periodista de TUDN, Diego Armando Medina, el fichaje ya está prácticamente encaminado debido a que existe un acuerdo entre Monterrey, el propio jugador y el AEK Atenas, equipo con el que tenía vínculo. La transacción se cerrará en $4.5 millones de dólares y solo restan los exámenes médicos para hacerlo oficial.

Martial llegó a ser campeón de la UEFA Nations League con Francia y de la UEFA Europa League con el Manchester United inglés, teniendo ahora la posibilidad de convertirse en refuerzo estelar de Rayados, en una operación que promete sacudir el mercado mexicano.

Actualmente el equipo mexicano se encuentra en la primera posición de la tabla de clasificación con un total de 18 puntos producto de seis triunfos y una derrota en las primeras siete jornadas del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

