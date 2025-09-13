Jesús Corona anuncia su partido de retiro con Cruz Azul

Tras más de 20 años defendiendo distintas porterías en el fútbol mexicano, Jesús Corona ya tiene fecha para decir adiós a las canchas. El arquero anunció que su último partido será el próximo 29 de septiembre, cuando Xolos de Tijuana reciba a Cruz Azul en la Jornada 11 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX para poder tener un cierre de ciclo simbólico, pues se despide enfrentando al club donde construyó gran parte de su legado.

La decisión no tomó por sorpresa, ya que desde hace meses se especulaba con su inminente retiro. Sin embargo, el propio guardameta fue quien lo confirmó recientemente y compartió lo especial que será para él contar con una despedida oficial.

“Estoy muy agradecido con Xolos de Tijuana, que me da esa oportunidad porque es algo que no se ve regularmente, la que me brindó la directiva que encabeza Jorgealberto Hank. Es algo motivante, me siento honrado”, expresó Corona durante una entrevista difundida por Said Rodríguez.

Corona también reconoció que poner punto final a una carrera de 22 años genera sentimientos encontrados. Aseguró sentirse satisfecho con lo logrado y agradeció tanto a los equipos en los que militó como a los compañeros que lo acompañaron en el camino.

“Sé que marcará el final de mi carrera, me pone contento. Uno sabe cuándo inicia su carrera, pero no sabe cuándo es el último partido y, en este caso, podemos tener una fecha para el retiro, algo muy emotivo para mí. Después de 22 años he tomado esta decisión, estoy agradecido con los clubes y con los compañeros”, declaró.

El guardameta finaliza una etapa de 14 años defendiendo la portería de Cruz Azul. Crédito: Refugio Ruiz | Getty Images

El arquero, considerado en su momento uno de los mejores de México junto a Guillermo Ochoa, no ocultó el vínculo especial que mantiene con el club celeste y lo que representa para él haber formado parte de esta organización a lo largo de su carrera.

“Cruz Azul es el equipo con el que más años estuve en Primera División, le tengo un gran cariño y un gran respeto a la afición, fue la manera de estar más cerca de ellos, es algo que me honra y es muy emotivo”, concluyó el portero..

Dentro del cuadro cementero Jesús Corona levantó un campeonato de Liga MX que terminó con 23 años de sequía, además de dos Copas MX, dos Supercopas MX, un Campeón de Campeones y una Concachampions. A ello se suma la histórica medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 con la Selección Mexicana.

Así, Jesús Corona se prepara para despedirse del futbol profesional con un palmarés sólido y el reconocimiento de una afición que lo recordará como uno de los grandes porteros del país.

