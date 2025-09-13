Bad Bunny revela quién es Titi, la persona de la que habla en su famoso tema

El éxito de Bad Bunny es algo rotundo, y una muestra de esto es como estrellas como Penélope Cruz se han interesado en la música del reguetonero puertorriqueño.

Recientemente, la famosa actriz tuvo una conversación con el artista, a propósito del éxito que ha tenido con su residencia en Puerto Rico, a la cual asistió la celebridad.

En una dinámica propuesta por la revista i-D, Penélope Cruz le preguntó varias cosas al Conejo Malo, entre ellas quién es Titi, la persona que menciona en su famosa canción. “Titi es nuestro dispositivo, es como Alexa y Siri; en Puerto Rico es Titi en los teléfonos”, dijo el reguetonero.

Además de esto, explicó: “Es Titi, nuestras tías. Nosotros a las tías les decimos “tití”. Si hablas de una titi en específico, en verdad que no, no tengo una titi específica, tengo un montón de tías. Si voy a decir los nombres aquí, no termino”.

Otra de las preguntas que le hizo Penélope Cruz fue acerca de la canción ‘Turista’, de su reciente álbum ‘Debí tirar más fotos’. Ante esto, el boricua le respondió: “Tengo el recuerdo tan presente. Hay muchas canciones de las que yo me acuerdo de cuando las escribí, hay otras que no, y esta es una que nunca lo voy a olvidar”.

El cantante añadió: “Yo salía de una reunión y me dirigía hacia la casa donde me estaba quedando y habían bloqueado la calle, habían bloqueado la carretera. Entonces tuve que desviarme y en ese desvío me fui a dar vueltas como que alrededor de la playa, por la costa. Y veía a las personas, vi muchos turistas aprendiendo a bailar, disfrutando de la playa, haciendo dinámicas. Parejitas tirándose fotos en el atardecer y yo específicamente en ese momento no me sentía muy bien, me preocupaban muchas cosas de mi vida personal, como también me estaban preocupando muchas cosas de la situación de Puerto Rico en ese momento”.

Gracias a ese momento, Bad Bunny consiguió la inspiración para hacer este tema, que se ha convertido en otro de los éxitos de este álbum tan importante en su carrera, pues celebra sus raíces puertorriqueñas y denuncia también algunos problemas de la isla del encanto.

