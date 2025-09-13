Carolina Sandoval muestra en Instagram su cambio físico

Carolina Sandoval, presentadora del programa ¡Siéntese Quien Pueda! ha tenido una transformación física gracias a varios métodos que ha usado para mejorar su imagen y, más importante, su salud.

En su cuenta en Instagram, la venezolana dijo: “Quiero que vean a lo largo de estas 20 imágenes lo que el cortisol ‘la hormona del estrés’, la mala compañía, la toxicidad, incluyendo el desgaste emocional, pueden hacer contigo”.

Luego, explicó cómo en las últimas imágenes se muestra cómo todo lo que vivió en ese momento le afectó: “En las últimas fotos verán como estaba mi cuerpo, como estaba de inflamado mi espíritu, como alimentaba a diario el mensaje equivocado sin identificar la razón o por no querer ver de dónde venía lo que estaba experimentando”.

La Venenosa, como también es conocida, dijo que todo este proceso no ha sido nada fácil, debido a que le ha tocado sortear con varias dificultades. “Ha sido un camino largo. De hecho, lo que más amo de mi nueva versión es que he aprendido a escucharme y a sentir cada día que todas mis versiones han sido necesarias para encontrarme, para cerrar ciclos, para cerrar capítulo”.

Al final de la publicación, le pidió a los usuarios evitar las críticas y mejor reflexionar sobre el mensaje que le dio a sus seguidores: “Les invito a no juzgar y sin van a comentar algo, busquen la motivación por la cual te podrías identificar con alguna de las cosas que acá te comparto . By the way la última foto con Mesber fue tomada en sep 2023, un día como hoy, la primera el estudio del programa que formo parte hoy, Siéntese Quien Pueda”.

