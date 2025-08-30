Carolina Sandoval sube foto en bikini y dice: “El mar no tiene tallas”

La presentadora de televisión Carolina Sandoval subió a su cuenta en Instagram unas fotografías disfrutando del mar en Bahamas y acompañó las imágenes con un mensaje en el que destacó el amor propio.

En la publicación, la co-conductora de ¡Siéntese Quien Pueda! dijo: “El mar no pide tallas, la felicidad no entiende de medidas y el sol brilla para todas igual. Aquí estoy yo, disfrutando cada centímetro de mi cuerpo y mi vida en @vivaresorts, porque la seguridad es la mejor prenda que puedes llevar”.

En otro material, la Venenosa, como también es conocida, se mostró junto a su madre e hija, quienes la acompañaron a este paradisíaco lugar.

“Somos las tres muñecas, venimos de Miami directo a las Bahamas por primera vez a seguir coleccionando momento”, dijo la creadora de contenido.

Los seguidores de Carolina Sandoval han reaccionado a sus publicaciones con mensajes como: “¡Amo esa cara de felicidad!”, “Fabulosa”, “Tal cual, mujer segura vale por dos, abrazos, querida Carolina, disfruta”, “Esta mujer está divina, radiante”.

La venezolana se caracteriza por compartir en redes sociales momentos especiales de su vida y también por enviar mensajes acerca del amor propio, el empoderamiento femenino y otros temas importantes.

También se acostumbra a dar consejos sobre belleza, para adelgazar y cuidar distintas partes del cuerpo.

Sin embargo, también ha enfrentado algunos momentos controversiales, como cuando su divorcio de Nick Hernández o cuando mostró su transformación física y dijo que fue sin el uso de medicamentos ni operaciones, algo que muchas personas pusieron en duda.

