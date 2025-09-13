Ninel Conde gana protección judicial contra Javier Ceriani

El medio de comunicación TVyNovelas tuvo acceso a una resolución en la que se habla sobre Ninel Conde y que manifiesta que la actriz y cantante recibió protección, donde Javier Ceriani no podrá volver a mencionarla ni tampoco vincularse con algo que tenga relación con las redes sociales.

“El Juez de Control de la CDMX otorgó todas las medidas de protección a favor de Ninel Conde, las cuales incluyen que no puede acercarse a ella, ni hablar de ella o atacarla en redes. Con esta resolución se garantiza su derecho a una vida libre de violencia, incluyendo la ejercida en entornos digitales y mediáticos”, refleja el escrito compartido en redes sociales.

La mexicana tomó esta medida para proteger su vida contra cualquier acto de violencia que se pudiera registrar en su contra y la orden es clara al mencionar que se trata del argentino Javier Ceriani. A su vez, no se le permitirá a él estar cerca del lugar donde vive ella. Sin embargo, no se trata solo de ese lugar, sino de cualquiera en el que ella esté presente.

“La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México consiste en: Prohibición a JAVIER CERIANI de acercarse o comunicarse con NINEL HERRERA CONDE. Prohibición a JAVIER CERIANI para asistir o acercarse al domicilio de la víctima NINEL HERRERA CONDE, así como acercarse al lugar de trabajo, estudio o cualquier lugar que frecuente”, agregó la resolución a la que tuvo acceso TVyNovelas.

Antes de finalizar el escrito, se deja claro que Ninel podrá tener asistencia por parte de funcionarios policiales en caso de que sea necesario para preservar su seguridad y evitar mayores contratiempos, y no se trataría solo de su hogar, sino que le prestarían apoyo en cualquier parte que lo requiera.

“Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales al domicilio en donde se localice o se encuentre la víctima NINEL HERRERA CONDE en el momento de solicitarlo. XII. La prohibición a JAVIER CERIANI de intimidar o molestar por sí, por cualquier medio o interpósita persona a NINEL HERRERA CONDE”, explica el texto.

