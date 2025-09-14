El Barcelona aplastó 6-0 al Valencia

El Barcelona firmó este domingo su victoria más contundente de la temporada al imponerse 6-0 al Valencia en el Estadio Johan Cruyff, con dobletes de Fermín López, Raphinha y Robert Lewandowski.

El equipo dirigido por Hansi Flick recuperó sensaciones tras el empate en Vallecas y se situó segundo en la clasificación, a dos puntos del Real Madrid.

El encuentro estuvo marcado por la efectividad azulgrana en la segunda parte, después de un inicio en el que Ferran Torres y Marcus Rashford desperdiciaron varias ocasiones claras. El primer gol llegó en el minuto 29, cuando Fermín abrió el marcador con un derechazo cruzado tras una triangulación con Ferran.

En la reanudación, el ingreso de Raphinha resultó decisivo. El brasileño marcó el 2-0 de cabeza al 53’ y, tres minutos más tarde, Fermín firmó su segundo tanto con un disparo desde la frontal. El propio Raphinha amplió la ventaja con un potente remate en el 66’.

En el tramo final, Dani Olmo asistió a Lewandowski para el 5-0 (76’) y el delantero polaco cerró la goleada con un toque sutil dentro del área.

El Valencia, que llegaba con la intención de repetir la solidez mostrada ante Getafe (3-0), no pudo contener el ritmo del Barça y acumuló su tercera derrota de la temporada. El equipo de Rubén Corberán sigue sin ganar en Barcelona desde la campaña 2015-16.

La noche dejó también la reaparición de Marc Bernal, ovacionado por la afición tras superar un año de baja por lesión.

